Portugalska policija uspela je da pronađe mladog Nemca (19) koji je pobegao u Lisabon sa Zelenortskih Ostrva nakon što je navodno nožem ubio članove svoje porodice u utorak.

U saopštenju PJ navodi se da je 19-godišnjak lociran u lisabonskom okrugu "nakon intenzivne i detaljne međunarodne saradnje i detaljne analize informacija".

Hapšenje je izvršeno u okviru međunarodne poternice koju su izdale nemačke vlasti.

Prema PJ, okolnosti trostrukog ubistva su i dalje predmet istrage, uz blisku saradnju sa nemačkim i zelenortskim kolegama.

Foto: Shutterstock/Gerson Fortes

U saopštenju se dodaje da će uhapšeni "biti izveden pred dežurni sud u zakonskom roku radi donošenja odluke".

Tri člana porodice Nemca pronađena su mrtva u stanu na ostrvu Sao Vicente, "a dokazi upućuju na ubistvo nožem": otac mladića (60), maćeha (45) i njena 20-godišnja ćerka. Porodica je navodno stigla na ostrvo na božićni odmor.