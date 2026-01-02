Slušaj vest

Jedna od najoriginalnijih i najživopisnijih tradicija dočeka Nove godine dolazi iz Ekvadora i drugih zemalja Latinske Amerike, gde se na 31. decembar u ponoć doslovno spaljuje „stara godina“ kroz ritual poznat kao Año Viejo -stari muškarac ili stara godina.

Ovaj običaj predstavlja simbolično čišćenje loših uspomena, neuspeha i negativnih događaja iz protekle godine, kako bi se ušlo u narednu godinu s pozitivnom energijom i nadom.

U danima pred Novu godinu ljudi prave velike lutke (monigotes, año viejos) od starog tekstila, kartona i papir-mašea. Te figure mogu predstavljati poznate ličnosti, političare koji su obeležili godinu, ili čak likove iz pop-kulture — sve s ciljem da se simbolično „spali“ ono loše iz te godine.

1/5 Vidi galeriju Tradicija spaljivanja lutaka u Latinskoj Americi, Año Viejo Foto: Federico PARRA / AFP / Profimedia, Martin BERNETTI / AFP / Profimedia

Lutka venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura

Tačno u ponoć 31. decembra, lutke se postave na sred ulica ili trgova i zapale pred okupljenim porodicama i komšijama. Dok plamen guta godinu koja prolazi, okupljeni ljudi se vesele, ponekad čak skaču preko manjih vatri kao dodatni ritual sreće i čišćenja.

Jedan od najupečatljivijih primera ove tradicije dolazi iz Kartagene, gde je izrađena ogromna lutka visoka oko šest metara koja prikazuje Nikolasa Madura, predsednika Venecuele. Lutka je na sam doček Nove godine postavljena na trg, gde je pred okupljenim ljudima spaljena.

Simbolično značenje: spaljivanjem se izbacuje sve negativno

Ovaj običaj nije samo pirotehnički spektakl — on ima duboko simbolično značenje: spaljivanjem año viejo figurativno se „izbacuje“ sve negativno, ostavljajući samo ono dobro za povesti u narednu godinu.

Uz spaljivanje lutaka, u nekim zajednicama javlja se i tradicija Las Viudas (udovice), gde muškarci maskirani kao žene šetaju ulicama tražeći novčiće, glumeći da „tuguju“ za starom godinom koja je „izgorela“.

Lutke se pune petardama ili vatrometima

Iako je običaj najpoznatiji u Ekvadoru, slične verzije praktikuju se i u drugim zemljama poput Paname, Kolumbije, Nikaragve i delova Meksika, gde se lutke često pune petardama ili vatrometima kako bi spaljivanje bilo još spektakularnije.

Pored simboličnog čišćenja i zabave, ritual Año Viejo ima i društvenu i kreativnu dimenziju.

Lokalne zajednice često organizuju takmičenja u izradi lutaka, nagrađujući najmaštovitije i najdetaljnije figure. Ovo podstiče ljude da kroz humor i umetnost kritikuju političke ili društvene događaje protekle godine, čineći običaj kombinacijom zabave, satire i umetničkog izraza.

Za posmatrače, spaljivanje lutaka nije samo spektakl vatre i dima, već i prilika da se sagleda protekla godina iz nove perspektive, uz smijeh, refleksiju i zajedništvo.

Ova vatrena tradicija predstavlja snažnu poruku nade — novogodišnje slavlje ne mora biti samo bučna zabava, već i simbolički čin oproštaja od svega što želimo ostaviti iza sebe.