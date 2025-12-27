VERSKI FANATICI SE MOLILI ZA ZDRAVLJE ZELENSKOG USRED SANKT PETERBURGA: Pogledajte dramatičan snimak hapšenja 70 ljudi! (VIDEO)
U Admiralitetskom okrugu Sankt Peterburga, snage bezbednosti su izvršile raciju u verskoj grupi „Škola jedinstvenog principa“, čiji su se sledbenici molili na sastancima za ukrajinske oružane snage i ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog. Prisustvovalo je oko 70 ljudi iz cele zemlje.
Napominje se da je organizacija osnovana u Ukrajini i da se pozicionirala kao pokret usmeren na „buđenje svesti“ i „unutrašnje duhovno sazrevanje“ svojih pristalica. Na sastancima su učesnici izražavali negativne stavove o ruskom vojnom osoblju i specijalnoj vojnoj operaciji.
Članovima je naloženo da ne dele informacije o svojoj umešanosti sa pravoslavnim sveštenicima, ali im je naređeno da svoje stavove o ratu u Ukrajini prenesu porodici i prijateljima.
Trenutno je u toku istraga i donosi se odluka o pokretanju krivičnog postupka po članu o širenju lažnih informacija o ruskoj vojsci, piše Izvestija, pozivajući se na izvore.
(Kurir.rs/fedpress.ru.)