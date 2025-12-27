Slušaj vest

Detektivi su razotkrili organizovanu kriminalnu grupu u čijem su sastavu bili aktuelni narodni poslanici Ukrajine. Oni su sistematski primali mito za glasanje u parlamentu.

Ovo je saopšteno iz pres-službe Nacionalnog antikorupcionog biroa Ukrajine (NABU).

„NABU i Specijalizovano antikorupciono tužilaštvo (SAP) su, kao rezultat tajne operacije, razotkrili organizovanu kriminalnu grupu u čijem su sastavu bili aktuelni narodni poslanici Ukrajine“, navodi se u saopštenju.

Prema podacima istrage, članovi grupe su na sistematskoj osnovi dobijali protivpravnu korist u zamenu za glasanje u Vrhovnoj radi.

Narodni poslanik Oleksij Gončarenko je saopštio da zaposleni u NABU trenutno ulaze u Vladinu četvrt. Prema njegovim rečima, detektivi sprovode istražne radnje u prostorijama skupštinskog Odbora za saobraćaj.

Kako je ranije objavljeno, početkom decembra izvršeni su pretresi kod narodne poslanice Ane Skorohod. Predstavnica stranke „Za budućnost“ navodno je predvodila kriminalnu grupu. Dokumentovano je da je poslanica zajedno sa saučesnicima od jednog preduzetnika iznuđivala 250.000 dolara. Sumnjiči se za podstrekivanje na davanje mita u vezi sa sankcijama Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu protiv konkurenata jedne kompanije.

Skorohod je, međutim, kategorički odbacila optužbe i insistira na javnosti postupka. Ona je izjavila da je slučaj lažiran.