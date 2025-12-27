Slušaj vest

Severnokorejski lider Kim Džong Un čestitao je ruskom predsedniku Vladimiru Putinu Novu godinu u pismu koje je objavila Korejska centralna novinska agencija (KCNA).

Dragi moj druže! U ime vlade DNRK i korejskog naroda, upućujem vam najtoplije i najiskrenije pozdrave sa najboljim željama, a preko vas i vladi Ruske Federacije i bratskom ruskom narodu povodom Nove 2026. godine“, navodi se u pismu.

Severnokorejski lider je dalje rekao da su odnosi između Rusije i DNRK još više ojačali u 2025. godini, razvijajući se „u najiskreniji savez deljenja krvi, života i smrti u istom rovu, a njihova apsolutna čvrstina i moć su živopisnije urezane u stranice vremena i istorije“.

Kim Džong Un je dodao da niko ne može da prekine odnose između naroda dve zemlje i njihovo jedinstvo, dok će pravda i istina, pobeda i slava uvek stajati uz Rusiju i njenog lidera.

Poželeo Putinu dobro zdravlje

Na kraju, poželeo je Putinu „dobro zdravlje i veći uspeh u vašem odgovornom radu na odbrani dostojanstva i interesa Rusije povodom nade Nove 2026. godine“. „Iskreno se nadam da će ruski narod čekati samo sreća i prosperitet“, dodao je Kim Džong Un.

U ranijem čestitkama Kim Džong Unu, koje je takođe objavila KCNA, Putin je istakao „herojski ulazak vojnika Korejske narodne armije u bitke za oslobođenje Kurske oblasti od okupatora i kasnije aktivnosti korejskih inženjera na zemlji Rusije“, takođe hvaleći rusko-severnokorejsko prijateljstvo.

Njegovim rečima, dve nacije će nastaviti da jačaju odnose prijateljstva i savezništva na svaki način i da sprovode konstruktivnu saradnju po regionalnim i međunarodnim pitanjima.

(Kurir.rs/TASS/Prenosi:M.V.)

