Premijer Mađarske Viktor Orban izjavio je da je "Evropa ratno nastrojena" i da je većina evropskih lidera za rat.

Govoreći o evropskom ratnom zajmu namenjenom Ukrajini, Orban je rekao:

"Mnogi misle da je moguće poraziti Rusiju u ratu koji se vodi na teritoriji Ukrajine. Zbog toga su i ranije davali Ukrajini mnogo vojne opreme i novca, i to kroz kredite. Svi znaju da Ukrajinci te kredite nikada neće moći da vrate, pa će na kraju za njih morati da plate građani Evropske unije i evropske kompanije“, rekao je Orban.

Na poslednjem samitu Evropske unije države članice odlučile su o ratnom zajmu, ali su Mađarska, zajedno sa Češkom i Slovačkom, ostale van tog aranžmana. Na taj način Mađarska je uštedela 400 milijardi forinti.

"Stranka Tisa bi uvukla zemlju u rat"

On je upozorio da bi Mađarska mogla biti uvučena u rat ukoliko bi dobila, kako je rekao, ratno nastrojenu vladu.

„Ako bismo imali ratno nastrojenu vladu, kakva bi bila vlada Stranke Tisa ili Demokratske koalicije, i nas bi uvukli u rat, a našu decu i unuke zadužili bi otplatom pomenutih kredita“, rekao je.

Tisa je centristička opoziciona stranka u Mađarskoj koju predvodi Peter Mađar, bivši funkcioner vladajuće strukture, koji je postao najozbiljniji izazivač Viktora Orbana u poslednjih 14 godina.