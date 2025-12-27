"GRAD KUPJANSK JE POD KONTROLOM RUSKE ARMIJE! UKRAJINCI IZGUBILI 1.200 LJUDI!": Oglasilo se rusko ministarstvo odbrane
Grad Kupjansk je pod kontrolom 6. gardijske kombinovane armije grupa Zapad, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane Rusije.
"Čvrsto držimo, držali smo i nastavićemo da držimo naše položaje u gradu“, izjavio je komandant čete pod nadimkom "Uran" na video-snimku, dok je drugi komandant, pozivni "Kolos", izvestio da nema ukrajinskih snaga u blizini fabrike za preradu mleka u Kupjansku.
TASS je prikupio glavne informacije o situaciji u zoni "specijalne vojne operacije" u poslednja 24 sata.
Ruske trupe su u proteklih 24 sata odbile tri napada ukrajinske vojske usmerena na probijanje do Kupjanska, pogodile energetsku infrastrukturu koju koristi ukrajinska vojska "Kinža"l raketama i napale proizvodne pogone za bespilotne letelice koje koristi ukrajinska vojska, kao i privremene punktove raspoređivanja ukrajinskih formacija i stranih plaćenika u 154 okruga.
Jedinice grupe Centar nanose štetu brigadi specijalnih snaga Azov u protekla 24 sata, dok su ruski sistemi protivvazdušne odbrane oborili 78 ukrajinskih fiksnih bespilotnih letelica u istom periodu, navelo je rusko ministarstvo.
Ukrajinska vojska je u protekla 24 sata izgubila približno 1.210 pripadnika kao rezultat akcija ruskih borbenih grupa na borbenim linijama.
(Kurir.rs/TASS/P.V.)