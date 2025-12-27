Slušaj vest

Grad Kupjansk je pod kontrolom 6. gardijske kombinovane armije grupa Zapad, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane Rusije.

"Čvrsto držimo, držali smo i nastavićemo da držimo naše položaje u gradu“, izjavio je komandant čete pod nadimkom "Uran" na video-snimku, dok je drugi komandant, pozivni "Kolos", izvestio da nema ukrajinskih snaga u blizini fabrike za preradu mleka u Kupjansku.

TASS je prikupio glavne informacije o situaciji u zoni "specijalne vojne operacije" u poslednja 24 sata.

Ruske trupe su u proteklih 24 sata odbile tri napada ukrajinske vojske usmerena na probijanje do Kupjanska, pogodile energetsku infrastrukturu koju koristi ukrajinska vojska "Kinža"l raketama i napale proizvodne pogone za bespilotne letelice koje koristi ukrajinska vojska, kao i privremene punktove raspoređivanja ukrajinskih formacija i stranih plaćenika u 154 okruga.

Jedinice grupe Centar nanose štetu brigadi specijalnih snaga Azov u protekla 24 sata, dok su ruski sistemi protivvazdušne odbrane oborili 78 ukrajinskih fiksnih bespilotnih letelica u istom periodu, navelo je rusko ministarstvo.