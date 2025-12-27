Slušaj vest

Šumar u Utar Pradešu napadnut je od strane divlje svinje tokom spasilačke misije, a dramatičan snimak je od tada postao viralan na X. Incident se dogodio u selu Sirsauli, koje se nalazi u okviru policijske stanice Udžhani u okrugu Badaun u Indiji.

Službenik, Subham Pratap Sing, stigao je sa svojim timom nakon što su se meštani žalili na štetu na usevima za koju se veruje da je uzrokovana divljom svinjom koja luta po tom području. Planirali su da okruže životinju mrežom i bezbedno je uhvate. Ali situacija je brzo eskalirala.

Na snimku koji sada kruži internetom, vidi se kako divlja svinja napada Singa. „Držala je čuvara skoro dva minuta“, prema natpisu.

U međuvremenu, drugi šumari na licu mesta mogu se videti kako žure u pomoć, udarajući divlju svinju štapovima u pokušaju da oslobode svog kolegu. Na kraju uspevaju da oteraju životinju i spasu povređenog policajca.

(Kurir.rs/News18.com)

