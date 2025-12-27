POPIO KOKTEL, PA MU PUKAO ŽELUDAC: Za sve je kriva ova SUPSTANCA! (VIDEO)
Muškarac u Moskvi bori se za život nakon što mu je stomak teško oštećen koktelom tečnog azota koji mu je poslužen na korporativnoj božićnoj zabavi.
Incident se dogodio u kulinarskom studiju „Igra stolova“, gde je još uvek neimenovani poznati kuvar zabavljao goste u okviru „krio-šoua“.
Prema ruskim medijima, kuvar je pripremao koktele sa tečnim azotom, supstancom koja se koristi u profesionalnim kuhinjama za brzo zamrzavanje, ali može biti izuzetno opasna ako se konzumira pre nego što potpuno ispari.
Svedoci tvrde da gosti nisu upozoreni na rizike i da je kuvar ohrabrio jednog čoveka da odmah popije piće.
Tridesetosmogodišnji Sergej, kako je identifikovan u medijima, počeo je da se previja od bolova nakon što je popio koktel, a zatim se srušio. Lekari su kasnije utvrdili da se tečni azot u njegovom telu iznenada pretvorio u gas, što je izazvalo pucanje želuca.
Muškarac je hitno prebačen na intenzivnu negu, gde je podvrgnut operaciji kako bi se sanirala njegova teška povreda. Prema poslednjim informacijama, svestan je i oporavlja se, ali lekari i dalje opisuju njegovo stanje kao ozbiljno.
Stručnjaci upozoravaju da je tečni azot izuzetno opasan ako se proguta jer se brzo pretvara u gas na sobnoj temperaturi. Zatim se njegova zapremina višestruko povećava i stvara jak unutrašnji pritisak koji može dovesti do pucanja organa, unutrašnjeg krvarenja i smrti. Zbog ovih rizika, njegova upotreba u pićima je strogo regulisana ili zabranjena u mnogim zemljama.
Sličan slučaj je zabeležen u Ujedinjenom Kraljevstvu 2015. godine, kada je žena zadobila teške povrede nakon konzumiranja pića sa tečnim azotom i morala je da joj bude uklonjen želudac da bi joj se spasao život.
(Kurir.rs/Dailymail)