Slušaj vest

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski, uoči planiranog sastanka sa predsednikom SAD Donaldom Trampom, izjavio je da Kijev neće priznati nikakve teritorijalne ustupke niti rusku kontrolu nad Zaporoškom nuklearnom elektranom.

Govoreći tokom onlajn konferencije za novinare, Zelenski je takođe rekao da će posetiti Kanadu na putu ka SAD.

„Trenutno smo u avionu za Floridu, SAD. Usput ćemo se zaustaviti u Kanadi“, rekao je Zelenski tokom onlajn konferencije za novinare.

Zelenski je potvrdio sastanak sa kanadskim premijerom Markom Karnijem.

„On i ja planiramo da komuniciramo onlajn sa evropskim liderima, razgovaramo o svim pitanjima, delimo detalje dokumenata koje ću pregledati sa predsednikom SAD i pokrećemo sva osetljiva pitanja“, dodao je.

Komentarišući planirani sastanak na Floridi, Zelenski je pojasnio da će se verovatno održati u prisustvu medija. Iako je rekao da još ne zna da li će pristup medijima biti na početku ili na kraju sastanka, potvrdio je da će biti javan. Sastanak će se održati u 21 čas po srednjoevropskom vremenu.

1/6 Vidi galeriju Tramp i Zelenski u Ovalnom kabinetu Foto: Youtube/AP

Ukrajinski pregovarački tim

Zelenski je dodao da ukrajinski pregovarački tim za sastanak sa Trampom čine sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Rustem Umerov, ministar ekonomije Oleksij Soboljev, načelnik Generalštaba Andrij Hnatov, savetnik u predsedničkoj kancelariji Oleksandar Bevz i prvi zamenik ministra spoljnih poslova Sergij Kislicija.

Prema rečima Zelenskog, dve strane pre svega rade na mapi puta za budući prosperitet Ukrajine.

„Imamo jasne ciljeve i strategije za makroekonomsku stabilnost. Procenjujemo da će za rekonstrukciju biti potrebno oko 700-800 milijardi dolara. Postoji i strategija koja uključuje veću sumu, ali još ne želim da ulazim u detalje“, rekao je Zelenski.

Naglasio je važnost razvoja zajedničke vizije sa SAD o stvaranju nekoliko finansijskih mehanizama.

Foto: EPA Andre Kosters

„Postojaće fond za obnovu Ukrajine, suverena investiciona platforma za Ukrajinu, fond za razvoj i fond za rast i mogućnosti“, rekao je Zelenski.

„Takođe planiramo da osnujemo američko-ukrajinski investicioni fond za obnovu. Pored toga, radne grupe razgovaraju o fondu za ljudski kapital i podršci povratku Ukrajinaca“, dodao je.

Zelenski je naznačio da će razgovori na nivou lidera poslužiti kao potvrda napretka u pregovorima između ukrajinske i američke strane.

Takođe je naglasio važnost kontinuiranog kontakta između ukrajinskog i američkog pregovaračkog tima, posebno imajući u vidu da su američki predstavnici vodili razgovore sa Rusijom, uključujući i u Moskvi.

1/7 Vidi galeriju Pregovori SAD i Ukrajine o okončanju rata koji Kijev vodi sa Rusijom, domaćin Trampov izaslanik Stiv Vitkof u njegovom privatnom klubu na Floridi Foto: CHANDAN KHANNA / AFP / Profimedia, Terry Renna/FR60642 AP

Ukrajina je, rekao je, zainteresovana da se osigura da američki zvaničnici bolje razumeju stav Kijeva:

„Naši sastanci su pomogli našim partnerima da razumeju mnoge detalje – posebno bezbednosne garancije, njihov pravni okvir i rizike sporazuma sa Rusijom koji možda više neće funkcionisati. Ovo se takođe odnosi na rad Zaporoške nuklearne elektrane i druga teritorijalno osetljiva pitanja.“

Odgovarajući na pitanja o „crvenim linijama“ Ukrajine u pregovorima i potencijalnim kompromisima, Zelenski je naglasio da se određena pitanja ne mogu pregovarati.

Foto: Not supplied / WillWest News / Profimedia

"Crvene linije za ukrajinski narod"

„Danas definitivno postoje crvene linije za ukrajinski narod... To uključuje naše teritorije i nuklearnu elektranu Zaporožje. Pravno, nećemo priznati ništa ni pod kojim uslovima“, rekao je.

Dodao je da će se vlada konsultovati sa ukrajinskim narodom pre nego što donese bilo kakve veće odluke, navodeći: „Narod Ukrajine je glavni.“

Bezbednosne garancije ostaju glavni prioritet.

„Rusija je pokrenula masovni napad na Ukrajinu. Na putu ka mirovnim pregovorima, njihov odgovor je jasan. Najvažnije je da svi koraci koje preduzmemo moraju biti potkrepljeni snažnim bezbednosnim garancijama kako bismo bili zaštićeni“, rekao je Zelenski.

„Ako pokrenemo pitanje i američka strana pokrene referendum ili izbore, to se sigurno ne može dogoditi pod uslovima sa kojima se danas suočavamo“, dodao je.

Zelenski je takođe naglasio važnost kontinuirane evropske podrške Ukrajini:

„Nemamo dovoljno dodatnih sistema protivvazdušne odbrane, i to je svima jasno. Dobili su sve detalje od nas. Potrebne su nam sistematske isporuke sistema i raketa – više raketa – jer Rusija napada sve većim brojem dronova i raketa.“

1/14 Vidi galeriju Volodimir Zelenski Ukrajina Kijev koalicija voljnih Foto: Stefan Rousseau/Pool PA, Ludovic Marin/Pool AFP

Zelenski o izborima

Zelenski je ponovo naglasio da za održavanje izbora i referenduma prvo moraju biti obezbeđeni bezbednosni uslovi.

Rekao je da je, od jutros, Spoljna obaveštajna služba Ukrajine izvestila da je Rusija već zadužila svoje agencije da obezbede da Ukrajinci koji žive u Rusiji, kao i oni na teritorijama koje je okupirala Moskva, mogu da glasaju.

„Zašto to rade? Da bi kasnije tvrdili da veliki broj ljudi tamo živi i ima pravo glasa, a zatim proglasili izbore u Ukrajini nelegitimnim“, rekao je Zelenski novinarima.

Dodao je da Rusiju ne brine metod koji koristi da prenese tvrdnje o takozvanoj nelegitimnosti ukrajinske vlade.

„Rusija je sama po sebi nelegitimna"

„Rusija je sama po sebi nelegitimna i zato širi tvrdnje o nelegitimnosti ukrajinskih vlasti“, rekao je Zelenski.

Pored toga, Zelenski je naglasio da u ruskom ratu protiv Ukrajine, Kijev traži mir, dok Moskva pokazuje želju da nastavi borbe.

„Ako ceo svet – Evropa i Amerika – stanu uz nas, zajedno ćemo zaustaviti Putina. Jer ćemo svi želeti isto: kraj rata – normalan, trajan mir koji je bezbedan za ceo svet“, rekao je.

„Ako neko u Sjedinjenim Državama ili Evropi stane na stranu Rusije, to znači da će se rat nastaviti. Nema drugih opcija“, dodao je Zelenski.