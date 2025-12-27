Slušaj vest

Portparolka Bele kuće Karolina Livit objavila je u petak da ona i njen suprug očekuju drugo dete, devojčicu koja se očekuje u maju sledeće godine.

„Moj suprug i ja smo oduševljeni što proširujemo našu porodicu i jedva čekamo da gledamo kako naš sin postaje stariji brat“, napisala je u objavi na Instagramu pokazujući svoj stomak ispred božićne jelke.

„Moje srce je prepuno zahvalnosti Bogu za blagoslov majčinstva, za koji zaista verujem da je najbliži Raju na Zemlji.“

U svojoj objavi, Livit je izrazila zahvalnost predsedniku Donaldu Trampu i šefici kabineta Bele kuće Suzi Vajls za njihovu podršku „i za negovanje porodičnog okruženja u Beloj kući“.

Karolin Livit Foto: AP/Mary Schwalm

Livit i njen suprug, Nikolas Ričio, dočekali su svoje prvo dete, takođe nazvano Nikolas, u julu 2024. Portparolka je često razgovarala o balansiranju majčinstva i zahteva rada na Trampovoj kampanji i u Beloj kući.

U intervjuu iz 2024. godine za desničarski medij „The Conservateur“, Livit je govorila o povratku na posao samo četiri dana nakon što je rodila sina zbog pokušaja atentata u Batleru, Pensilvanija.