ODRŽANA VOJNA CEREMONIJA ZA LIBIJSKE OFICIRE: Tragično nastradali u padu aviona
Turska je održala jutros vojnu ceremoniju za pet libijskih oficira koji su poginuli u avionskoj nesreći ranije ove nedelje, uključujući i vojnog komandanta zapadne Libije.
Snimljn je trenutak pada aviona.
Ceremonija je održana u 8.00, po lokalnom vremenu, u vazduhoplovnoj bazi Murted, nedaleko od Ankare.
Prisustvovali su i načelnik turske vojske i ministar odbrane.
Pet kovčega, preko kojih je bila libijska zastavu, utovareni su potom u avion koji će ih vratiti u Libiju.
Mali privatni avion sa komandantom zapadne Libije generalom Muhamedom Alijem Ahmadom el Hadadom, još četiri vojna oficira i tri člana posade srušio se u utorak nakon poletanja iz Ankare. Svi u avionu su poginuli. ; Libijski zvaničnici su saopštili da je uzrok nesreće bio kvar na avionu.
Nestabilnost u Libiji traje od 2011, kada je svrgnut i ubijen Moamer Gadafi. Zemlja se podelila, sa rivalskim administracijama na istoku i zapadu, koje podržava niz odmetnutih milicija i različite strane vlade.
Turska je bila glavna podrška libijskih vlasti na zapadu zemlje, ali je nedavno preduzela korake da poboljša veze sa administracijom na istoku.
