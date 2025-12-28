Slušaj vest

Snimljn je trenutak pada aviona.

Ceremonija je održana u 8.00, po lokalnom vremenu, u vazduhoplovnoj bazi Murted, nedaleko od Ankare.

Prisustvovali su i načelnik turske vojske i ministar odbrane.

Pet kovčega, preko kojih je bila libijska zastavu, utovareni su potom u avion koji će ih vratiti u Libiju.

Mali privatni avion sa komandantom zapadne Libije generalom Muhamedom Alijem Ahmadom el Hadadom, još četiri vojna oficira i tri člana posade srušio se u utorak nakon poletanja iz Ankare. Svi u avionu su poginuli. ; Libijski zvaničnici su saopštili da je uzrok nesreće bio kvar na avionu.

Nestabilnost u Libiji traje od 2011, kada je svrgnut i ubijen Moamer Gadafi. Zemlja se podelila, sa rivalskim administracijama na istoku i zapadu, koje podržava niz odmetnutih milicija i različite strane vlade.

Turska je bila glavna podrška libijskih vlasti na zapadu zemlje, ali je nedavno preduzela korake da poboljša veze sa administracijom na istoku.