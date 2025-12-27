Slušaj vest

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski saopštio je danas da je u toku još jedan ruski napad na Ukrajinu, a da je primarna meta Kijev.

"Još jedan ruski napad je i dalje u toku: od sinoć je bilo skoro 500 dronova - veliki broj 'šaheda' - kao i 40 raketa, uključujući 'kinžale'.

Primarna meta je Kijev - energetski objekti i civilna infrastruktura. Nažalost, bilo je pogodaka, a oštećene su i obične stambene zgrade. Spasioci tragaju za osobom zarobljenom ispod ruševina jednog od njih. U nekim okruzima prestonice i regiona struja i grejanje trenutno nisu dostupni. U toku su napori za gašenje požara", naveo je Volodimir Zelenski u objavi na mreži Iks.

Zelenski je rekao i da je ovo "odgovor Rusije na predloge za okončanje rata koje su ponudile Sjedinjene Američke Države i svet".

Foto: MAXYM MARUSENKO/EPA

"Ruski predstavnici vode duge razgovore, ali u stvarnosti, 'kinžali' i 'šahedi' govore u njihovo ime. To je pravi stav Putina i njegovog užeg kruga. Oni ne žele da okončaju rat i nastoje da iskoriste svaku priliku da Ukrajini nanesu još veću patnju i povećaju pritisak na druge širom sveta. A to znači da je pritisak kao odgovor i dalje nedovoljan", saopštio je Zelenski.

On je rekao i da se na ovu aktivnost Rusije "može odgovoriti samo zaista snažnim koracima".

"SAD imaju ovu mogućnost. Evropa ima ovu mogućnost. Mnogi naši partneri imaju ovu mogućnost. Ključ je da se ona iskoristi", naveo je Zelenski

Ukrajinski predsednik je još dodao da "diplomatija neće funkcionisati bez bezbednosti" i da to Kijevu moraju da obezbede "najjače svetske sile", kao i da će o tome posebno razgovarati danas i sutra sa evropskim liderima, sa premijerom Kanade i sa predsednikom SAD.