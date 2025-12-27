Slušaj vest

Uprkos činjenici da tempo napredovanja neprijatelja ne ispunjava njegova očekivanja, pretnja ostaje kritična za istočnu i južnu Ukrajinu, rekao je on.

Kirilo Budanov je naglasio da ne treba imati iluzija o zatišju na frontu. Rusi nastavljaju da pritiskaju, sprovodeći svoju strategiju iscrpljivanja i zauzimanja teritorija.

Foto: Volodymyr Tarasov / Sipa Press / Profimedia

- Još jednom vam kažem, Ruska Federacija ne zaustavlja ofanzivne operacije. Nisu postigli tempo o kome su sanjali, ali idu napred - izjavio je Budanov.

Koji su ciljevi Rusa?

Prema rečima šefa ukrajinskih obaveštajaca, neposredni zadaci za rusku vojsku su veoma konkretno definisani.

- Ciljevi su jasno definisani u njihovom vojnom planiranju. To je potpuna kontrola nad Donjeckom oblašću, maksimalno napredovanje u Dnjepropetrovskoj oblasti i nastavak operacija u Zaporoškoj i Hersonskoj oblasti, što u principu nikada nisu krili - primetio je Budanov.

Ukrajinska vojska Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Pored toga, Rusija nastoji da obezbedi svoje granice na račun ukrajinske zemlje, stvarajući takozvane "sanitarne zone".

- To je, recimo, njihov zadatak. Uz povećanje veličine sanitarnih zona, tampon zona, kako god želite da ih nazovete, duž granice - dodao je obaveštajac.

"San" za 2026. godinu

Budanov je takođe izneo prognozu u vezi sa planovima neprijatelja za 2026. godinu. Apetiti Kremlja protežu se na potpunu kontrolu nad istokom i jugom.

- U principu, zadatak za 2026. godinu su zauzimanje Donbasa i Zaporožja - rekao je.

Ruska vojska u Ukrajini Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije

Na pitanje novinara da li misli na cele teritorije ta dva regiona, Budanov je kratko i nedvosmisleno odgovorio: "To je njihov san".

Operativna situacija na zaporoškom pravcu u poslednje vreme je postala komplikovana. Ruske snage postepeno povećavaju intenzitet napada, povećavajući pritisak na područja koja su ranije smatrana relativno stabilnim.

Intenzivirano je masovno artiljerijsko granatiranje, sa ciljem da se "spali" teritorija pre mogućih ofanzivnih dejstava.

Guljajpole ostaje ključno uporište ukrajinske vojske u regionu. U slučaju gubitka grada, ruske trupe mogu pokušati da napreduju ka Orehovu, što će im omogućiti da skrate rastojanje do Zaporožja i povećaju vatreni pritisak na regionalni centar.