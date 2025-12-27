Slušaj vest

Zemljotres jačine 7,0 stepeni Rihterove skale pogodio je danas područje oko 32 kilometra od severoistočnog priobalnog grada Jilana na Tajvanu, saopštila je danas Tajvanska meteorološka služba, bez trenutnih izveštaja o većoj šteti.

Meteorološka agencija je saopštila da se zemljotres na dubini od 73 kilometra osetio na severu Tajvana i potresao zgrade u glavnom gradu Tajpeju, klasifikujući potres kao četvrtu kategoriju, što znači da bi mogla biti manja šteta.

Gradska uprava Tajpeja saopštila je da odmah nakon zemljotresa nije prijavljena veća šteta.

Tajvan sklon zemljotresima

Više od 3.000 domova u Jilanu je nakratko ostalo bez struje, saopštila je tajvanska elektroenergetska kompanija.

Tajvan se nalazi blizu spoja dve tektonske ploče i sklon je zemljotresima.

Više od 100 ljudi je poginulo u zemljotresu na jugu Tajvana 2016. godine, dok je u zemljotresu jačine 7,2 stepena Rihterove skale 1999. godine poginulo više od 2.000 ljudi.

Kurir.rs/Agencije

