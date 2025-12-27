Slušaj vest

Palestinski militantni pokret Hamas priprema se za izbore novog predsednika političkog biroa, kako bi popunio upražnjeno mesto posle smrti bivšeg predsednika Jahje Sinvara (na fotografiji), koji je ubijen tokom sukoba u oktobru 2024, piše saudijski list Ašark od izvora.

Izvori unutar Hamasa potvrdili su da će izbori za predsednika političkog biroa biti održani naredne nedelje, ili tokom prvih deset dana januara 2026. godine.

Prema ovim izvorima, izbori će verovatno uključivati i odabir potpredsednika, koji bi mogao biti izabran u istom periodu ili kasnije, nakon unutrašnjih priprema.

Foto: Abdel Kareem Hana/AP

Među potencijalnim kandidatima za novog lidera Hamas-a pominju se Haled Mašal, Haliul al Haja i drugi.

Proces izbora biće sproveden u skladu sa pravilima pokreta koja su na snazi već godinama,

Cilj izbora novog predsednika, prema izvorima, jeste da se postigne veća stabilnost unutar pokreta i pošalje jasna poruka spoljnim partnerima da Hamas ostaje jedinstven i sposoban da donosi odluke uz potpunu saglasnost unutar političkog biroa, kao što je bio slučaj pre serije ubistava tokom poslednjih sukoba.

Izbori, prema izvorima, neće uključivati kompletan izborni proces za politički biro, već će se trenutno fokusirati samo na izbor predsednika. Kompletna organizacija će biti preuredjena tokom naredne godine.

Izvor je dodao da su članovi političkog biroa koji su ubijeni tokom izraelskih napada u Gazi, trenutno zamenjeni privremenim članovima, uključujući oslobodjene zatvorenike bliske Sinvaru.

Hamas je tokom poslednjih godina pretrpeo ozbiljan gubitak svojih lidera zbog serije izraelskih ubistava, koja su zahvatila i ključne ličnosti u zemlji i inostranstvu, uključujući Ismaila Hanijea i njegovog bivšeg zamenika Saleha al Arourija, koji je ubijen u Libanu u januaru 2024. godine