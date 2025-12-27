Slušaj vest

Oluja Johanes pogodila je Švedsku donoseći jake vetrove i snežne padavine, dok je više od 40.000 domaćinstava ostalo bez struje, a prema rečima meteorologa oluja se brzo širi i očekuje se da će vetrovi ojačati tokom dana.

Oluja je počela u noći sa severa, sa vrlo jakim vetrovima, dok su žuto i narandžasto meteoupozorenja bila izdata za veći deo Švedske, navodi lokalni portal Ekspresen.

"Vetar će se nastaviti da pojačava i uskoro ćemo imati olujne udare vetra u oblastima gde su izdata narandžasta upozorenja. Najveća snaga biće u popodnevnim časovima, dok će se tokom večeri i noći malo smiriti", rekao je meteorolog Kjel Lund.

Oluja je uzrokovala i prekide u snabdevanju strujom, sa skoro 40.000 domaćinstava bez električne energije.

U međuvremenu, Švedska agencija za saobraćaj (Trafikverket) izvestila je o veoma teškim uslovima na nekoliko puteva. Prema poslednjim podacima Švedska je zemlja u kojoj živi do 50.000 Srba.

Vlasti su apelovale na građane da odlože putovanja koja nisu neophodna, dok su elektrodistribucione kompanije podigle stepen pripravnosti zbog mogućih prekida u snabdevanju električnom energijom.

Građanima se savetuje da napune mobilne telefone, obezbede predmete na otvorenom koji bi mogli da budu odneti vetrom, kao i da pripreme sveće i upaljače.

Nevreme i u Finskoj, vetar avione izbacio sa piste

Dva aviona sa izbačena su sa piste aerodroma u Kittilä, na severu Finska, kada ih je snažan bočni vetar tokom zimske oluje odneo pravo u snežni nanos. Incident se dogodio u subotu popodne i u prvi mah je izazvao uzbunu zbog moguće velike avionske nesreće.

Prema pisanju finskog lista Lapin Kansa, alarm je podignut oko 16 časova po lokalnom vremenu, a na lice mesta je odmah upućeno devet spasilačkih ekipa.

Kako su potvrdile spasilačke službe, putnički avion sa oko 150 ljudi, kao i manji avion sa manje od deset putnika, proklizali su bočno prilikom poletanja zbog izuzetno jakih udara vetra i završili van piste, u dubokom snežnom nanosu.

Ključna okolnost koja je sprečila tragediju bila je činjenica da su avioni u tom trenutku imali malu brzinu, zbog čega, uprkos dramatičnim scenama na pisti, nije bilo povređenih. Putnici i posade su bezbedno zbrinuti.