Komandanti vojnih grupa "Centar" i "Istok" ruskih Oružanih snaga obavestili su ruskog predsednika Vladimira Putina da su oslobođeni gradovi Guljajpolje i Dimitrov u Zaporoškoj oblasti, saopšteno je danas iz Kremlja.

Kako je saopštio Kremlj, predsednik Rusije je na jednom od komandnih punktova održao sastanak na kojem mu je raport o situaciji u zoni specijalne vojne operacije u Ukrajini podneo načelnik Generalštaba ruske vojske Valerij Gerasimov.

"Danas molim komandante grupa 'Centar' i 'Istok' da izveštavaju, kao što sam već rekao, o trenutnoj situaciji u vašim sektorima fronta i o rezultatima borbenih zadataka koje su izvršavale trupe koje su vam potčinjene", rekao je Putin tokom posete jednom od komandnih mesta Združenih snaga, prenose RIA Novosti.

Putin je ocenio da "ruske snage realizuju sve postavljene zadatke".

"Ofanziva se odvija dobrim tempom a pritisak na ukrajinske jedinice na svim pravcima je sve jači. Ofanziva u Donbasu i Zaporoškoj oblasti odvija se duž čitave linije razdvajanja", rekao je Putin.

Načelnik Generalštaba Oružanih snaga Rusije Valerij Gerasimov je kazao da grupa "Sever" nastavlja da izvršava zadatke na uspostavljanju zone bezbednosti.

"Jedinice i vojne jedinice Severne grupe nastavljaju da izvršavaju zadatke na stvaranju zone bezbednosti", rekao je Gerasimov.

Foto: EPA / ALEXEY NIKOLSKY / SPUTNIK

Gerasimov je istakao da je ruska vojska u ofanzivi na svim pravcima, a da ukrajinske snage bezuspešno pokušavaju da je zaustave.

"Uspostavljanje kontrole nad Donbasom, Zaporoškom i Hersonskom oblašću se nastavlja", naveo je Gerasimov.

Komandant grupe "Centar" saopštio je da ruska vojska evakuiše civile iz Dimitrova i da privode kraju čišćenje grada.