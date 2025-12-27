Slušaj vest

Poljska planira da u roku od dve godine završi izgradnju utvrđenja protiv dronova duž svojih istočnih granica, posle masovnog upada ruskih dronova u poljski vazdušni prostor ranije ove godine.

"Očekujemo da ćemo prve mogućnosti sistema imati za otprilike šest meseci, možda čak i ranije", rekao je zamenik ministra odbrane Cezari Tomčik za "Gardijan".

Istakao je da će novi sistemi protivvazdušne odbrane biti integrisani u stariju liniju zaštite izgrađenu pre 10 godina, kao i da će to uključivati različite slojeve odbrane, uključujući mitraljeze, topove, rakete i sisteme za ometanje dronova.

"Nešto od ovoga je za upotrebu samo u ekstremnim ili ratnim uslovima. Na primer, ove višecijevne mitraljeze je teško koristiti u doba mira, jer sve što ide gore mora pasti dole", rekao je on.

Tomčik je rekao da bi projekat koštao više od dve milijarde evra i da bi se uglavnom finansirao evropskim sredstvima u okviru programa odbrambenih kredita SAFE, kao i nekim doprinosima iz državnog budžeta.

Više od 10 sumnjivih ruskih dronova ušlo je u poljski vazdušni prostor u septembru, u incidentu koji je doveo do zatvaranja aerodroma, podizanja borbenih aviona i oštećenja zgrada na zemlji dok su dronovi obarani.

Ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski rekao je tada za "Gardijan" da su napadi, u kojima su učestvovali dronovi koji nisu nosili municiju, bili pokušaj Rusije da testira Poljsku bez započinjanja rata.

Od tada, Poljska je ažurirala već razvijene planove za jačanje svojih istočnih granica. Iako nijedan sistem protiv dronova ne može biti u potpunosti efikasan protiv sistematskog i masovnog gađanja kojem je Ukrajina bila izložena, evropske države duž istočnog krila bore se da unaprede svoje sisteme kako bi se nosile s novom pretnjom.