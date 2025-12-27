OVO JE NOVA "DRŽAVA" U AFRICI! Izrael je prvi priznao, SAD neće žuriti! Tramp:"Da li neko zna šta je Somalilend uopšte"
Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da Sjedinjene Američke Države neće brzo slediti Izrael u priznanju nezavisnosti Somalilenda, navodeći da je to pitanje koje tek treba "detaljno proučiti"
"Sve je predmet razmatranja. Proučićemo to. Proučavam mnogo stvari i uvek donosim odlične odluke, a one se ispostave ispravnim", naglasio je Tramp za Njujork post.
Tramp je rekao i da ga potez kojim je Izrael postao prva zemlja koja je priznala samostalnost Somalilenda, zasad nije ubedio, kao i da će predstojeći razgovori sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom biti pre svega usmereni na situaciju u Pojasu Gaze.
Da li neko zna šta je Somalilend uopšte", naveo je Tramp.
Na kraju, upitan da prokomentariše ponude Somalilenda SAD za luku u strateški važnom Adenskom zalivu, Tramp je kroz smeh odgovorio "jaka stvar".
Izrael je prethodno priznao Somalilend, otcepljeni region Somalije, kao "nezavisnu i suverenu državu", izjavio je izraelski premijer Benjamin Netanjahu, čime je Izrael postao prva država koja je to učinila.
Kako je naveo "Ynetnews", Netanjahu je saopštio da Izrael zvanično priznaje Republiku Somalilend, a njegov kabinet je objavio da su Netanjahu i predsednik Somalilenda potpisali zajedničku deklaraciju.
Ministri spoljnih poslova Somalije, Egipta, Turske i Džibutija osudili su izraelsko priznanje Somalilenda, otcepljenog regiona Somalije, saopštili su zvaničnici Egipta.
Kurir.rs/Njujork post