Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da Sjedinjene Američke Države neće brzo slediti Izrael u priznanju nezavisnosti Somalilenda, navodeći da je to pitanje koje tek treba "detaljno proučiti"

"Sve je predmet razmatranja. Proučićemo to. Proučavam mnogo stvari i uvek donosim odlične odluke, a one se ispostave ispravnim", naglasio je Tramp za Njujork post.

Tramp je rekao i da ga potez kojim je Izrael postao prva zemlja koja je priznala samostalnost Somalilenda, zasad nije ubedio, kao i da će predstojeći razgovori sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom biti pre svega usmereni na situaciju u Pojasu Gaze.

Da li neko zna šta je Somalilend uopšte", naveo je Tramp.

Na kraju, upitan da prokomentariše ponude Somalilenda SAD za luku u strateški važnom Adenskom zalivu, Tramp je kroz smeh odgovorio "jaka stvar".

Izrael je prethodno priznao Somalilend, otcepljeni region Somalije, kao "nezavisnu i suverenu državu", izjavio je izraelski premijer Benjamin Netanjahu, čime je Izrael postao prva država koja je to učinila.

Benjamin Netanjahu Foto: Shutterstock

Kako je naveo "Ynetnews", Netanjahu je saopštio da Izrael zvanično priznaje Republiku Somalilend, a njegov kabinet je objavio da su Netanjahu i predsednik Somalilenda potpisali zajedničku deklaraciju.

Ministri spoljnih poslova Somalije, Egipta, Turske i Džibutija osudili su izraelsko priznanje Somalilenda, otcepljenog regiona Somalije, saopštili su zvaničnici Egipta.