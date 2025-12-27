Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da Sjedinjene Američke Države neće brzo slediti Izrael u priznanju nezavisnosti Somalilenda, navodeći da je to pitanje koje tek treba "detaljno proučiti"

"Sve je predmet razmatranja. Proučićemo to. Proučavam mnogo stvari i uvek donosim odlične odluke, a one se ispostave ispravnim", naglasio je Tramp za Njujork post.

Tramp je rekao i da ga potez kojim je Izrael postao prva zemlja koja je priznala samostalnost Somalilenda, zasad nije ubedio, kao i da će predstojeći razgovori sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom biti pre svega usmereni na situaciju u Pojasu Gaze.

Da li neko zna šta je Somalilend uopšte", naveo je Tramp.

Na kraju, upitan da prokomentariše ponude Somalilenda SAD za luku u strateški važnom Adenskom zalivu, Tramp je kroz smeh odgovorio "jaka stvar".

Izrael je prethodno priznao Somalilend, otcepljeni region Somalije, kao "nezavisnu i suverenu državu", izjavio je izraelski premijer Benjamin Netanjahu, čime je Izrael postao prva država koja je to učinila.

Benjamin Netanjahu ispred izraelske zastave diže ruku
Benjamin Netanjahu Foto: Shutterstock

Kako je naveo "Ynetnews", Netanjahu je saopštio da Izrael zvanično priznaje Republiku Somalilend, a njegov kabinet je objavio da su Netanjahu i predsednik Somalilenda potpisali zajedničku deklaraciju.

Ministri spoljnih poslova Somalije, Egipta, Turske i Džibutija osudili su izraelsko priznanje Somalilenda, otcepljenog regiona Somalije, saopštili su zvaničnici Egipta.

Kurir.rs/Njujork post

Ne propustitePlanetaAFRIČKA ZEMLJA ODGOVORILA TRAMPU POSLE ŽESTOKIH UVREDA: Da li je uvredio samo nas? Da li treba da se upuštamo u spor?
Donald Tramp Južna Koreja
Planeta"VAŠA ZEMLJA SMRDI, VI STE ĐUBRE" Tramp BRUTALNO izvređao Somalijce, sasuo salvu uvreda i na račun njihove predstavnice u Kongresu: OVO je razlog
Donald Tramp
PlanetaEGIPAT OŠTRO ZAPRETIO ETIOPIJI: Sve veća drama na istoku Afrike ARAPSKA REPUBLIKA STALA NA STRANU SOMALIJE
profimedia0792075375.jpg
Planeta"SPREMNI SMO ZA RAT" Nova drama u Africi, stari neprijatelji ponovo zveckaju oružjem, sukob može da zapali ceo ISTOK KONTINENTA
somalija-etiopija.jpg
Planeta(VIDEO) U OVOJ ZEMLJI VLADA BEDA, A PARE ULICOM NOSE U KOLICIMA: I plaćaju tako da bi im pozavidele i neke razvijene države
profimedia0033995001.jpg