Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je da Rusija vidi da Kijev ne žuri da mirno okonča sukob u Ukrajini, objavila je u subotu novinska agencija Interfaks.

Putin je rekao da ako Ukrajina ne želi da reši sukob mirnim putem, Rusija će sve ciljeve svoje „specijalne vojne operacije“ postići silom, prenela je državna novinska agencija TASS.

On je to izjavio na sastanku u jednom ruskom vojnom komandnom centru, gde je objavio da su ruske snage zauzele ruske gradove Mirnograd i Guljajpolje .

Ranije u subotu, reagujući na brojne napade dronova i raketa tokom noći, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je da je Rusija pokazala želju da nastavi rat, dok Kijev želi mir.

Predstojeći razgovori sa Trampom

Očekuje se da će Zelenski ponoviti uslove Kijeva za pregovore u razgovorima sa predsednikom Trampom. Ukrajinski lider odbacuje svaku predaju kao deo mirovnog sporazuma nametnutog pod uslovima Moskve.

Bela kuća nije odmah odgovorila na zahtev za komentar o Putinovim izjavama.

Zelenski je ocenio veliki noćni napad sa, kako je rekao, oko 500 dronova i 40 raketa kao odgovor Rusije na tekuće mirovne napore uz posredovanje Vašingtona.

Različiti pogledi na okončanje sukoba

Ukrajinski lider je rekao da će se nedeljni razgovori na Floridi fokusirati na bezbednosne garancije i teritorijalnu kontrolu nakon što se borbe okončaju u najsmrtonosnijem sukobu u Evropi od Drugog svetskog rata, koji je počeo ruskom invazijom na njenog manjeg suseda 2022. godine. Moskva zahteva da se Ukrajina povuče iz velikog, gusto urbanizovanog dela istočnog Donjeckog regiona koji ruske trupe nisu uspele da zauzmu u skoro četiri godine rata. Kijev želi da se borbe zaustave na sadašnjim linijama.

Rusija je sporo napredovala tokom 2025. godine, po cenu značajnih žrtava na bojnom polju prepunom dronovima.

U subotu su obe strane iznele suprotstavljene pretenzije na dva grada na prvoj liniji fronta: Mirnograd na istoku i Huljajpolje na jugu. Moskva je tvrdila da je osvojila oba, dok je Kijev saopštio da je odbio ruske napade tamo.

Moguća rešenja i pregovori

Prema američkom kompromisu, slobodna ekonomska zona bi bila uspostavljena ako se ukrajinske trupe povuku iz delova Donjecke oblasti, mada detalji još nisu razrađeni.

Aksios je citirao Zelenskog koji je rekao da ako ne uspe da natera SAD da podrže stav Ukrajine po pitanju zemlje, spreman je da plan od 20 tačaka stavi na referendum - sve dok Rusija pristane na 60-dnevno prekid vatre koje bi omogućilo Ukrajini da pripremi i održi glasanje.

Zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov rekao je da se kijevska verzija plana od 20 tačaka razlikuje od onoga o čemu je Rusija razgovarala sa SAD, prema novinskoj agenciji Interfaks-Rusija.

Ali je izrazio optimizam da je dostignuta „prekretnica“ u potrazi za rešenjem.