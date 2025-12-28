Slušaj vest

U Gvatemali je proglašena trodnevna žalost nakon što je 15 ljudi poginulo kada je autobus sleteo u provaliju na zapadu zemlje, saopštili su zvaničnici.

Nesreća se dogodila noćas blizu grada Totonikapan, na ruti poznatoj kao Interamerički put, a u njoj je i povređeno još 19 osoba.

Predsednik Gvatemale Bernardo Arevalo saopštio je da duboko žali zbog tragedije i da službe spasavanja koordiniraju sve neophodne akcije kako bi se pomoglo onima koji su pogođeni.

Saobraćajne nesreće su česte u Gvatemali, naročito na Interameričkom putu zbog magle i loše infrastrukture, a vladina Nacionalna opservatorija za bezbednost saobraćaja je saopštila da je u nezgodama tokom 2025. godine učestvovalo 446 vozila javnog prevoza.