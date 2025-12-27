Slušaj vest

Više od 2.000 letova je otkazano ili odloženo danas u regionu severoistoka i Velikih jezera u Sjedinjenim Državama nakon što je zimska oluja sa ledom i snegom pogodila to područje tokom perioda gužve između Božića i Nove godine, javlja CBS Njuz.

Do subote ujutru, u Njujorku je palo nešto manje od 7,5 centimetara snega - otprilike polovina onoga što su neke prognoze predvidele.

Najmanje 2.700 letova je otkazano širom SAD od petka, a hiljade drugih je odloženo, prema veb-sajtu za praćenje letova FlightAware.

Međunarodni aerodromi Njuark Liberti, Džon F. Kenedi i La Guardija objavili su upozorenja o snegu na društvenoj mreži Iks (X) u petak, upozoravajući da vremenski uslovi mogu prouzrokovati poremećaje u redu letenja letova.

Guvernerka Njujorka Keti Hočul je pre oluje proglasila je vanredno stanje za više od polovine države u u telefonskom intervjuu za CBS News Njujork rekla da ljudi u regionu treba da odlože svoje planove putovanja.

Nacionalna meteorološka služba upozorila je na opasne uslove za putovanje od Velikih jezera preko severnog srednjoatlantskog dela i južne Nove Engleske, uz mogućnost nestanka struje.

Više od 13 miliona ljudi je obuhvaćeno tim upozorenjem, dok je 7,7 miliona drugih u iščekivanju moguće oluje.

Najozbiljnija upozorenja su na snazi za delove centralne Pensilvanije, države Njujork i severnijih područja.