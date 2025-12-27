Slušaj vest

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da želi mir, ali da kontinuirano granatiranje Ukrajine ukazuje na to da ruski predsednik Vladimir Putin želi da se rat nastavi.

"Želimo mir, a on je čovek rata, ali se plaši da o tome javno govori. Istovremeno, vidimo ove korake", rekao je Zelenski tokom sastanka sa kanadskim premijerom Markom Karnijem u Halifaksu.

On je naglasio da je još jedan ruski napad direktan odgovor Moskve na mirovne inicijative Ukrajine i pokazuje Putinovu nespremnost da okonča rat.

"Ovaj napad je ponovo odgovor Rusije na naše mirovne napore. I ovo zaista pokazuje da Putin ne želi mir. Moramo da zaustavimo ovaj rat po svaku cenu. I potrebne su nam dve stvari: pritisak na Rusiju i dovoljno snažna podrška Ukrajini", rekao je Zelenskim, prenosi Ukrinform.

1/15 Vidi galeriju Ukrajinska vojska Foto: Pr, Ministarstvo Odbrane Ukrajine, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, JOSE COLON / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Dodao je da uprkos "nekim pozitivnim dešavanjima u diplomatiji" u poslednje vreme, Ukrajina ne može da smanji svoje odbrambene kapacitete.

"Iako su preduzeti koraci, potrebna je dalja diplomatija. Ne možemo živeti u iluziji da nam to daje mogućnost da imamo slabiju odbranu u odnosima sa Rusijom. Ovo ne funkcioniše", rekao je ukrajinski lider.

On je zahvalio kanadskom premijeru na sastanku, podsetivši da će uskoro biti održan telefonski razgovor sa evropskim partnerima.

"A sutra ću imati, nadam se, veoma važan i veoma konstruktivan sastanak sa predsednikom SAD (Donaldom) Trampom", naglasio je.

Kanadski premijer Mark Karni je ranije najavio dodelu dodatne ekonomske pomoći Ukrajini, ističući da su pod vođstvom predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog stvoreni uslovi za postizanje pravednog i trajnog mira, ali da je za to potrebna spremnost Rusije.

Zelenski je danas stigao u Kanadu na putu ka Sjedinjenim Američkim Državama, gde bi u nedelju trebalo da se sastane sa američkim predsednikom Donaldom Trampom.