Somalilend se otcepio od Somalije 1991. godine

Somalilend se otcepio od Somalije 1991. godine

Slušaj vest

Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija sazvaće hitnu sednicu kako bi raspravljao o izraelskom priznanju Somalilenda, a članice će oštro kritikovati potez Jerusalima, prenosi danas Tajms of Izrael.

Povodom najave održavanja hitne sednice SB UN, izraelski ambasador pri UN Deni Danon je kazao da će "Izrael delovati odgovorno".

"I nastavićemo da sarađujemo sa partnerima koji doprinose regionalnoj stabilnosti", kazao je Danon.

Izrael je objavio da je priznao nezavisnost Somalilenda u petak, nekoliko dana pre nego što Somalija treba da preuzme predsedavanje Savetom bezbednosti.

Somalilend se otcepio od Somalije 1991. godine posle brutalnog građanskog rata, ali nikada nije dobio priznanje nijedne države članice Ujedinjenih nacija, a samoproglašena republika je uspostavila sopstvenu valutu, zastavu i parlament, iako su njene istočne teritorije i dalje sporne.

Somalija je zatražila da izraelski režim povuče svoje priznanje otcepljenog regiona Somalilend, i osudila je taj potez kao čin "agresije koji nikada neće biti tolerisan".

Izrael je postao prva država koja je formalno priznala samoproglašenu Republiku Somalilend kao nezavisnu državu.