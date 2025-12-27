Slušaj vest

Pilot ultralakog aviona koji je nosio reklamni baner poginuo je pošto se avion kojim je upravljao srušio kod plaže Kopakabana u Rio de Žaneiru, saopštile su lokalne vlasti.

Telo pilota je poslato u kancelariju medicinskog veštaka radi identifikacije, prenosi AP.

Spasilački timovi vatrogasne službe na licu mesta pretražuju Atlantik koristeći skutere za vodu, čamce na naduvavanje, ronioce i vazdušnu podršku, kao i sonarnu opremu kako bi se pomoglo u lociranju mogućih dodatnih žrtava i ostataka aviona.

Snimci bezbednosnih kamera koje su objavile vlasti prikazuju avion kako se nosom zariva u vodu blizu plaže, oko 12.30 sati po lokalnom vremenu.

Brazilsko ratno vazduhoplovstvo saopštilo je da je pokrenulo istragu o uzroku nesreće. Avion Cesna 170 A koji se srušio u more bio je u vlasništvu reklamne kompanije.

Kurir.rs/Agencije

