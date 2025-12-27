Slušaj vest

Brazilski Vrhovni sud izdao je danas naloge za kućni pritvor za deset osoba koje su osuđene i kažnjene zbog učešća u zaveri za podršku bivšem predsedniku te zemlje Žairu Bolsonaro da ostane na vlasti, pošto je izgubio predsedničke izbore 2022. godine.

Odluka sudije Vrhovnog suda Aleksandra de Moraesa doneta je samo nekoliko sati nakon što su vlasti u susednom Paragvaju uhapsile bivšeg policijskog komandanta Silvineja Vaskeza, koji je takođe bio osuđen za zaveru za pomoć Bolsonaru da ostane na vlasti, i vratile ga u Brazil, prenosi AP.

Vaskez, koji je bivši direktor brazilske Federalne saobraćajne policije, izručen je u petak iz Paragvaja u Brazil.

U Paragvaj je tajno stigao iznajmljenim automobilom, nakon što je skinuo narukvicu za elektronsko praćenje koju je bio obavezan da nosi, i pokušao da se ukrca na let za El Salvador koristeći paragvajska dokumenta.

Deset osoba kojima je danas naložen kućni pritvor bilo je pre toga pod različitim merama, koje su uključivale nošenje elektronske narukvice za praćenje, ili im je bilo naređeno da svake noći ostanu na istoj lokaciji.

Bolsonaro je osuđen na 27 godina zatvora zbog pokušaja puča kako bi ostao na vlasti uprkos izbornom porazu 2022. godine.

Bivši predsednik, koji služi zatvorsku kaznu od novembra, hospitalizovan je od srede, nakon što je u četvrtak operisan zbog dvostruke kile.