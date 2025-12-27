Slušaj vest

Evropski lideri ponovo su potvrdili podršku Ukrajini pred razgovore između ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog i predsednika SAD Donalda Trampa koji su najavljeni za nedelju na Floridi, objavio je premijer Poljske Donald Tusk.

Tusk je naveo da su svi učesnici u diskusiji - uključujući predstavnike skandinavskih zemalja, Kanade, Holandije i NATO-a "postigli zajednički stav o ključnom značaju bezbednosnih garancija za Ukrajinu".

"Svi učesnici (Skandinavci, Kanada, Holandija, kao i NATO) složili su se da su bezbednosne garancije za Ukrajinu ključne. Specifična i bezbednosne garancije. Takve garancije direktno utiču na bezbednost Poljske. Sutra, nakon sastanka predsednika SAD Donalda Trampa i Ukrajine Volodimira Zelenskog, ponovo ćemo se vratiti ovoj temi", napisao je Tusk na platformi X.

Tusk je ranije danas najavio da će lideri Ukrajine, Poljske, Nemačke, Francuske, Velike Britanije, Italije i EU razgovarati o mirovnom planu za Ukrajinu.

Predsednik SAD Donald Tramp sastaće se sa Zelenskim na Floridi u nedelju, saopštila je Bela kuća.

Prema rasporedu američkog predsednika, bilateralni razgovori će se održati u 15 časova po lokalnom vremenu u Palm Biču na Floridi. Zelenski je ovaj sastanak najavio na društvenim mrežama u petak.

On je rekao da će tom prilikom doneti novi plan od 20 tačaka za okončanje rata, koji uključuje predlog za demilitarizovanu zonu, a glavni fokus sastanka biće bezbednosne garancije za Ukrajinu.