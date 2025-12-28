Slušaj vest

Prema poslednjim podacima dve osobe su poginule u Švedskoj, saopštile su vlasti, nakon što je oluja Johanes pogodila Norvešku, Švedsku i Finsku, ostavljajući na desetine hiljada ljudi bez električne energije.

Švedski meteorološki i hidrološki institut izdao je upozorenja na jake vetrove za velike delove severne polovine zemlje nakon što je oluja Johanes zahvatila Švedsku.

Jedan muškarac u pedesetim godinama, pronađen je mrtav u blizini skijališta Kungsberget u centralnoj Švedskoj. N njega je palo drvo, rekao je za AFP Mats Lan iz policije okruga Gevleborg. Prevezen je u bolnicu, gde je preminuo od zadobijenih povreda.

Severnije, regionalna elektrodistribucija Hemab saopštila je da je jedan njihov zaposleni poginuo u nesreći "na terenu". Državni emiter SVT izvestio je da je radnik takođe bio priklješten ispod stabla koje je palo.

Finski javni emiter "Yle" saopštio je da je više od 120.000 domaćinstava u Finskoj ostalo bez struje, pri čemu je zapadni deo zemlje najteže pogođen.

Švedska novinska agencija TT objavila je da je više od 40.000 domaćinstava u Švedskoj ostalo bez električne energije.

Saobraćaj na aerodromu Kitila u severnoj Finskoj obustavljen je nakon što su jaki vetrovi gurnuli putnički avion i manji avion sa piste u snežni nanos, preneli su finski mediji. Nije bilo povređenih.

Uvedeno je narandžasto upozorenje na opasnost, dok nadležni upozoravaju da će se vetar tokom noći između subote i nedelje pojačati.