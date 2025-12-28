Slušaj vest

U Esenjurtu, Istanbulu, radnički minibus sleteo je danas sa puta i upao u jarak prilikom čega su četiri osobe izgubile život, dok je sedmoro povređeno.

Prema izveštaju turskih vlasti, nesreća se dogodila zbog kiše, a vozilo je, krećući se velikom brzinom, sletelo s puta. Na licu mesta intervenisale su brojne vatrogasne i medicinske ekipe, a povređeni su odmah prevezeni u obližnje bolnice.

Guverner Istanbula je posetio povređene u nesreći.

"Minibus koji je prevozio radnike prevrnuo se u prazno polje zbog kiše. Odmah nakon nesreće, na teren su poslati brojni vatrogasci i medicinski timovi. Prema prvim saznanjima, četiri osobe su poginule, a sedam povređeno, od kojih su tri u teškom stanju", saopštio je on.

Kurir.rs/Agencije

Ne propustiteBosna i HercegovinaPOGINULI RODITELJI I DVOJE DECE: Jeziva saobraćajna nesreća kod Konjica, jedno dete uspelo da preživi
bih.jpg
PlanetaPREVRNUO SE AUTOBUS, POGINULO ŠESTORO LJUDI: Stravična saobraćajna nesreća u Turskoj (FOTO)
profimedia0832747553.jpg
HronikaPUTNICI ISKAKALI KROZ PROZOR: Autobus sa srpskim turistima imao udes u Turskoj, ima povređenih
shutterstock-1201548040.jpg
PlanetaSTRAVIČNA NESREĆA U TURSKOJ, STRADALO 11 LJUDI: Autobus pun putnika udario u most, VOZAČ ZASPAO TOKOM VOŽNJE? (FOTO)
profimedia0271213868-turska-policija.jpg
PlanetaUZNEMIRUJUĆI SNIMAK! CELA PORODICA POGINULA U TURSKOJ: Automobil probio ogradu i sleteo sa mosta
collage.jpg