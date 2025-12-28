Slušaj vest

Vazdušni saobraćaj je poremećen na aerodromu u Hanoveru, u severnoj nemačkoj pokrajini Donja Saksonija, nakon što su u tom području otkriveni neidentifikovani dronovi, rekao je danas portparol aerodroma

Zatvaranje aerodroma u Hanoveru trajalo je od 21:47 po lokalnom vremenu u petak do 00.16 u subotu.

Poreklo dronova nije utvrđeno, prenosi Dojče vele.

Sedam aviona je preusmereno zbog zatvaranja, uključujući letove koji su bili na putu ka Bremenu, Diseldorfu i Frankfurtu.

Veze sa Frankfurtom i Parizom su otkazane, a dva leta nisu sletela u Hanoveru i stoga nisu mogla da polete u subotu.

Prvi dron je viđen na visini od oko 80 metara

Lokalni dnevnik Hanoverše algemajne cajtung (HAZ) objavio je da je primećeno najmanje pet dronova.

Prvi dron je viđen na visini od oko 80 metara u blizini aerodroma, navodi se u saopštenju.

HAZ je naveo da su se najmanje dva drona približila samom aerodromu u Hanoveru sat vremena kasnije.

Foto: EPA-EFE/JENS SCHLUETER

Viđenja dronova su poslednjih meseci sve više poremetila saobraćaj na aerodromima u Nemačkoj i drugim delovima centralne i severne Evrope, navodi DW.

Početkom oktobra, aerodrom u Minhenu obustavio je operacije kontrole vazdušnog saobraćaja dok se u gradu održavao svetski poznati Oktoberfest. Prošlog meseca, aerodrom Berlin Brandenburg takođe je nakratko obustavio letove zbog viđenja dronova.

Dronovi su primećeni u blizini vojnih objekata

Nemačke vlasti kažu da se zemlja takođe suočava sa povećanim brojem sajber napada i sabotaža , za koje sumnjaju da su deo "hibridne" kampanje Rusije.

Prošle nedelje, direktor Savezne kriminalističke policije (BKA), Holger Minh, izjavio je za list Bild da je u 2025. godini registrovano preko 1000 sumnjivih viđenja dronova.

Naveo je da su dronovi uglavnom primećeni u blizini vojnih objekata, aerodroma i druge kritične infrastrukture kao što su luke i prostorije proizvođača oružja.

Na pitanje da li se upadi dronova mogu pripisati Rusiji, Minh je rekao da BKA to ne može da utvrdi sa "100% sigurnošću".