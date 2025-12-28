Slušaj vest

Mali avion koji je vukao reklamni baner srušio se danas u more, kod plaže Kopakabana u Rio de Žaneiru.

Brazilske vlasti su saopštile da je pilot poginuo.

Mali avion pao kod plaže Kopakabana u brazilskom gradu Rio de Žaneiru Foto: screenshot YT/AssociatedPress, Fausto Maia / Zuma Press / Profimedia

Pilot još nije identifikovan, a vatrogasci i druge spasilačke ekipe su poslate na mesto nesreće blizu Kopakabane u Riju.

Snimci sa bezbednosnih kamera koji su objavile lokalne vlasti pokazuju da je u pitanju bio avion Cesna 170A u vlasništvu reklamne kompanije.

On je prednjim delom pao u more blizu plaže oko 12.30 časova po lokalnom vremenu.

(Kurir.rs/Beta-AP)

