Mali avion koji je vukao reklamni baner srušio se danas u more, kod plaže Kopakabana u Rio de Žaneiru.

Brazilske vlasti su saopštile da je pilot poginuo.

Pilot još nije identifikovan, a vatrogasci i druge spasilačke ekipe su poslate na mesto nesreće blizu Kopakabane u Riju.

Snimci sa bezbednosnih kamera koji su objavile lokalne vlasti pokazuju da je u pitanju bio avion Cesna 170A u vlasništvu reklamne kompanije.

On je prednjim delom pao u more blizu plaže oko 12.30 časova po lokalnom vremenu.