CESNA 170A PRIPADALA REKLAMNOJ KOMPANIJI
AVION SE SRUŠIO KOD KOPAKABANE U RIJU! Pojavili se prvi snimci pada u more, ljudi na plaži gledali tragediju, spasioci nisu mogli ništa da učine (FOTO, VIDEO)
Mali avion koji je vukao reklamni baner srušio se danas u more, kod plaže Kopakabana u Rio de Žaneiru.
Brazilske vlasti su saopštile da je pilot poginuo.
Mali avion pao kod plaže Kopakabana u brazilskom gradu Rio de Žaneiru Foto: screenshot YT/AssociatedPress, Fausto Maia / Zuma Press / Profimedia
Pilot još nije identifikovan, a vatrogasci i druge spasilačke ekipe su poslate na mesto nesreće blizu Kopakabane u Riju.
Snimci sa bezbednosnih kamera koji su objavile lokalne vlasti pokazuju da je u pitanju bio avion Cesna 170A u vlasništvu reklamne kompanije.
On je prednjim delom pao u more blizu plaže oko 12.30 časova po lokalnom vremenu.
(Kurir.rs/Beta-AP)
