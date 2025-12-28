Slušaj vest

Švajcarska ne može da se brani od napada velikih razmera i mora da poveća vojnu potrošnju s obzirom na rastuće rizike od Rusije, rekao je načelnik vojske te zemlje Tomas Susli.

Susli je za švajcarski list NZZ rekao da se vojska suočava sa velikim nedostatkom opreme, kao i da država ne može da se "brani od pretnji sa daljine niti od napada velikih razmera", prenosi agencija Rojters.

"Teško je saznanje da bi u pravoj vanrednoj situaciji samo trećina svih vojnika bila potpuno opremljena", dodao je on.

Švajcarska se obavezala da će postepeno povećati izdatke za odbranu na oko jedan odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP) do oko 2032. godine, u odnosu na sadašnjih oko 0,7 odsto, dok zemlje članice NATO taj parametar podižu na oko pet odsto.

Švajcarska vojska Foto: Promo

Susli je dodao da se stavovi prema vojsci nisu promenili uprkos ratu u Ukrajini i naporima Rusije u drugim delovima Evrope, a on je okrivio udaljenost Švajcarske od sukoba i, kako tvrdi, pogrešno uverenje da neutralnost nudi zaštitu.

"To je istorijski netačno. Postoji nekoliko neutralnih zemalja koje su bile nenaoružane i uvučene u rat. Neutralnost ima vrednost samo ako se može braniti oružjem", rekao je on.

Švajcarska bi, kako se procenjuje, tempom naoružavanja koji je postavila bila spremna za odbranu od većih napada tek oko 2050. godine.