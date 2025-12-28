Slušaj vest

Kanada će dati Ukrajini ekonomsku pomoć vrednu 2,5 milijardi kanadskih dolara (1,8 milijardi američkih dolara).

To je sinoć objavio kanadski premijer Mark Karni.

- Finansijska pomoć će pomoći u "otključavanju" finansiranja od MMF (Međunarodnog monetarnog fonda) - rekao je Karni novinarima na zajedničkoj konferenciji za medije s ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim u Halifaksu.

Kijev indipendent prenosi ocenu Karnija da je jučerašnji "napad na Kijev pokazuje koliko je važno da stojimo uz Ukrajinu u ovom teškom vremenu i da stvorimo uslove za ovaj pravedan i trajan mir i istinsku obnovu".

Prema saopštenju za javnost vlade Kanade, pomoć Kijevu iz te zemlje će omogućiti da MMF "pozajmi Ukrajini dodatnih 8,4 milijarde dolara" kroz program proširenog finansiranja.

Navodi se da bi finansiranje takođe podržalo obnovu Ukrajine pružanjem garancija za kredite do 1,62 milijarde kanadskih dolara (1,1 milijardu američkih dolara) preko Svetske banke i Evropske banke za obnovu i razvoj.

Ova objava stigla je tokom posete Zelenskog Kanadi pre sastanka ukrajinskog lidera s američkim predsednikom Donaldom Trampom koji je planiran za večeras na njegovom imanju Mar-a-Lago na Floridi.

Karni i Zelenski su sinoć imali bilateralne razgovore pre telefonske konferencije s evropskim liderima uoči polaska Zelenskog u SAD na sastanak sa Trampom.

Najnovija objava o pomoći Kanade Ukrajini dolazi nakon što su evropski lideri 19. decembra odobrili beskamatni zajam Kijevu u ukupnom iznosu od 90 milijardi evra (105,5 milijardi dolara) za period 2026-2027, kako ukrajinska država ne bi ostala bez novca do sredine 2026. godine.

Pre današnje kanadske objave, Kijev je imao za cilj obezbeđivanje ukupno oko 50 milijardi dolara od svojih saveznika kako bi ispunio budžetske obaveze.

Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je da Rusija vidi kako Kijev nije u žurbi da okonča sukob u Ukrajini na miroljubiv način, javio je danas Rojters pozivajući se na rusku novinsku agenciju Interfaks.

Prema izveštaju ruske državne agencije TASS, Putin je rekao da ako Ukrajina ne želi da razreši sukob na miroljubiv način, Rusija će postići sve ciljeve svoje "specijalne vojne operacije" silom, navodi Rojters.