OD NOVE GODINE NEMAČKI BUNDESVER KREĆE SA NOVOM PROCEDUROM

OD NOVE GODINE NEMAČKI BUNDESVER KREĆE SA NOVOM PROCEDUROM

Slušaj vest

Od nove godine nemačka vojska šalje upitnike o vojnom roku na adrese oko 650.000 mladih, a mladići koji ignorišu upitnik ili ga pogrešno ispune mogu da se suoče sa visokom novčanom kaznom.

Dojče vele (DW) navodi da Bundesver, odnosno nemačka vojska, planira da od sredine januara mladim ljudima pošalje prve upitnike o novom vojnom roku.

Procedura će se prvobitno obavljati poštom, jer država ima adrese prebivališta, ali ne i mejl adrese.

„Naši planovi predviđaju da ćemo pisma poslati za oko 650.000 osoba jednog godišta. To je oko 54.000 mesečno", saopštilo je Ministarstvo odbrane Nemačke.

Počinje se onima rođenim od 1. januara 2008.

Nemački državljani koji žive u inostranstvu neće dobijati pisma sa uptinicima, ali će po povratku u Nemačku, mladići biti vojno evidentirani.

Šta piše u pismu i šta se pita u upitniku?

U pismu je štampan QR-kod koji vodi do upitnika.

Od tog trenutka sve se obavlja digitalno, na primer preko telefona.

Svi muškarci i žene od 18 godina treba da u upitniku navedu svoju podobnost i motivaciju za Bundesver.

Muškarci moraju da popune upitnik – žene ne.

1/6 Vidi galeriju Nemačka vojska na vojnim vežbama u Litvaniji. Stiglo je više od 1.000 vojnih i borbenih vozila Bundesvera, kao i veliki broj nemačkih vojnika. Foto: JENS BUTTNER / AFP / Profimedia, Jens Büttner/DPA, Jens Büttner/DPA

Ime i adresa su već navedeni, jer ih država poseduje.

Zatim mora da se unese mejl adresa.

Slede podaci o stepenu obrazovanja i pitanje da li je već završena stručna obuka.

Takođe se pita i za vozačku dozvolu.

Visina, težina i fizička kondicija su takođe tema.

Najvažnije je pitanje o interesovanju za Bundesver.

Mladi muškarci ili žene treba da ocene svoje interesovanje na skali od 0 (nimalo interesovanja) do 10 (veliko interesovanje).

Upitnik popunjen, šta dalje?

Potom je predviđena provera sposobnosti (musterung).

Za sve muškarce rođene od 1. januara 2008. to je obavezno.

Najpre će lekarskim pregledima biti podvrgnuti oni koji su u upitniku iskazali spremnost za dobrovoljno služenje vojnog roka i koji, nakon evaluacije upitnika, iz perspektive Bundesvera potencijalno odgovaraju potrebama.

1/11 Vidi galeriju nemačka vojska Foto: Shutterstock

U okviru raspoloživih kapaciteta, postepeno će biti obuhvatani i drugi delovi godišta 2008.

Kada kapaciteti Bundesvera za regrutaciju budu u potpunosti uspostavljeni, postupak će biti proširen na celo godište.

Lekarski pregledi više neće biti kao nekada, kada su vojni odseci često bili daljeni od naseljnih mesta i delovali kao kasarne.

Ubuduće će pored sadašnjih 14 postojati ukupno 39 centara za regrutaciju, lako dostupnih, na primer u gradskim centrima.

Mladićima prete kazne

Ignorisanje novih propisa o vojnoj službi može biti skupo.

Ako mladi muškarci ne popune upitnik, ponovo će dobiti pismo.

Ali, posle određenog vremena može da usledi i novčana kazna.

Jednako ozbiljan prekršaj je davanje lažnih podataka.

Na primer – kako je objasnilo Ministarstvo odbrane – navesti da je visina 1,60 m, težina 200 kg, a na regrutaciji se pokaže da to nije tačno.

Ako mladić ne ispuni obavezu popunjavanja upitnika ili da pogrešne podatke, može da sledi novčana kazna do 1.000 evra, rekao je portparol nemačkog Ministarstva odbrane agenciji epd.

1/6 Vidi galeriju Nemačka vojska - Bundesver Foto: Shutterstock

Za muškarce je obavezan i lekarski pregled.

Na zahtev je moguće izuzeće, u određenim situacijama.

Međutim, prema portparolu Ministarstva odbrane - ako mladić bez opravdanja ne dođe na zakazani termin, može da ga privede policija.

Vojna policija Bundesvera neće biti korišćena u takvim slučajevima.

I Bundesrat odobrio novi zakon

Nakon Bundestaga, u petak 19. decembra i Bundesrat je odobrio zakon o modernizaciji vojnog roka.

Time u Nemačkoj od 1. januara stupa na snagu novi Zakon o služenju vojske - koje je dobrovoljno.

Prema zakonu, Bundesver bi 2026. trebalo da ima između 186.000 i 190.000 aktivnih vojnika i vojnikinja.

Do 2035. taj broj treba da poraste na 255.000 do 270.000.

Uz to, planirano je i 200.000 rezervista.

Trenutno Bundesver ima oko 183.000 aktivnih vojnika i vojnikinja.

1/11 Vidi galeriju Nemačka vojska Foto: Shutterstock, KAY NIETFELD / AFP / Profimedia, Paul-Philipp Braun / imago stock&people / Profimedia

Cilj zakona je da se kadrovske potrebe Bundesvera što preciznije pokriju.

Ako se ne prijavi dovoljno dobrovoljaca, Bundestag može da uvede takozvanu obaveznu službu prema potrebi, koja bi morala da se reguliše posebnim zakonom.

Obavezni vojni rok još tokom ove legislature?

Tomas Revekamp, predsednik Odbora za odbranu Bundestaga, računa na povratak obavezne vojne službe još u ovom sazivu parlamenta.

- Zakonom o modernizaciji vojne službe stvorili smo instrument za kadrovski rast. Međutim, i dalje sumnjam da je samo atraktivnija dobrovoljna služba dovoljna - rekao je Revekamp za Velt.

Parlament će 2027. proveriti da li se dogovorene ciljne brojke mogu ostvariti, objasnio je Revekamp.

- Lično računam s tim da ćemo još u ovom sazivu morati da se vratimo obaveznoj vojnoj službi - naveo je on.

1/8 Vidi galeriju Nemački kancelar Fridrih Merc se obratio poslanicima Bundestaga i sumirao 2025. godinu Foto: HANNIBAL HANSCHKE/EPA

Jer, pored potrebnog povećanja broja vojnika, svake godine mora da se zameni 20.000 do 30.000 vojnika koji napuštaju aktivnu službu.

Za izbor regruta u slučaju obavezne službe Revekamp smatra da je nasumičan postupak „najtransparentniji i najpravedniji“.

Fizički kriterijumi više nisu savremeni, „jer zašto, na primer, neko s viškom kilograma ne bi bio dobar pilot drona?“