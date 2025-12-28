DRUGA I TREĆA FAZA U JANUARU 2026.

Birači danas izlaze na birališta u Mjanmaru, gde se održava početna fazi prvih opštih izbora u poslednjih pet godina, pod nadzorom vojnih vlasti dok građanski rat besni u većem delu zemlje.

Konačni rezultati neće biti poznati dok se kasnije u januaru ne završe još dva kruga glasanja.

Očekuje se da će Min Aung Hlaing, general koji zemljom vlada od preuzimanja vlasti 2021, izaći kao pobednik.

Dok se više od 4.800 kandidata iz 57 stranaka takmiči za mesta u nacionalnim i regionalnim zakonodavnim telima, samo šest se takmiči širom zemlje sa mogućnošću da stekne politički uticaj u parlamentu.

Dobro organizovana i finansirana Partija unije solidarnosti i razvoja, uz podršku vojske, ubedljivo je najjači kandidat.

Glasanje se odvija u tri faze, pri čemu se prvi krug danas održava u 102 od 330 opština Mjanmara.

Druga faza će se održati 11. januara, a treća 25. januara.

Očekuje se da će konačni rezultati biti objavljeni do februara.

Kritičari tvrde da su izbori osmišljeni tako da daju privid legitimiteta vojnoj vladavini koja je započela kada je vojska svrgnula vladu Aung San Su Ći u februaru 2021. godine.

To je sprečilo njenu stranku Nacionalna liga za demokratiju da dovede do kraja drugi mandat, uprkos ubedljivoj pobedi na izborima 2020. godine.

Aung San Su Ći, osamdesetogodišnja bivša liderka Mjanmara, i njena stranka ne učestvuju na izborima.

Ona služi 27-godišnju zatvorsku kaznu po optužbama koje se smatraju lažnim i politički motivisanim.

Njena stranka je raspuštena je 2023, nakon što je odbila da se registruje po novim vojnim pravilima.

I druge stranke su odbile da se registruju ili su odbile da se kandiduju pod uslovima koje smatraju nepravednim, a opozicione grupe su pozvale na bojkot birača.