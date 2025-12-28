Slušaj vest

Ministar nacionalne bezbednosti Izraela, Itamar Ben Gvir, danas je tokom posete beduinskom selu Tarabin al Sana bio meta kamenovanja od strane demonstranata, nakon što je policija tokom vikenda sprovela više racija u tom mestu.

Ben Gvir je stigao pod teškom pratnjom policije, koja je na kamenovanje odgovorila suzavcem i hapšenjem više osoba, navodi Ynet.

Policija još nije saopštila tačan broj privedenih.

Pod jakim obezbeđenjem, Ben Gvir je novinarima poručio da ga kamenice ne plaše i da će nastaviti da posećuje selo.

Video-snimci koje je objavila televizija Kanal 12 prikazuju sukobe policije i meštana dok ministar razgovara sa jednim muškarcem u tradicionalnoj arapskoj nošnji.

Policija je juče uhapsila troje meštana osumnjičenih za paljenje i oštećenje automobila u obližnjim jevrejskim naseljima, što je, prema navodima policije, bila "osvetnička akcija" za jednu od racija koje su se dogodile tokom noći u selu.

Tokom proteklog meseca policija je pojačala prisustvo sprovodeći racije u beduinskim selima kako bi suzbila nasilje, krijumčarenje oružja i prekršaje u saobraćaju.

Operacija, nazvana "Novi poredak", izazvala je nezadovoljstvo među meštanima, koji tvrde da racije i kontrolni punktovi na ulazima u sela narušavaju njihova građanska prava.

(Kurir.rs/b92)

Ne propustitePlanetaZA PALESTINSKOG PREDSEDNIKA SAMICA, A ZA ZVANIČNIKE ATENTAT: Izraelski ministar poručio šta treba da se uradi ako UN odobre priznanje Palestine
profimedia0733412505.jpg
PlanetaIZREALSKI POLITIČARI O IZBORU MAMDANIJA: On je ljubitelj Hamasa, zaštitno lice tihog džihada!
Rama Duvadži
Planeta"TREBA DA BUDU LIKVIDIRANI": Izraelski ministar stoji pored vezanih palestinskih zatvorenika (FOTO/VIDEO)
Ben Gvir
PlanetaIZRAEL NAPAO GAZU! Pronađena tela! Sastanak je gotov, izraelska desnica preti da će srušiti vladu ako Hamas ne bude raspušten! (FOTO)
benjamin-netanyahu.jpg