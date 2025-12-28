Slušaj vest

Ministar nacionalne bezbednosti Izraela, Itamar Ben Gvir, danas je tokom posete beduinskom selu Tarabin al Sana bio meta kamenovanja od strane demonstranata, nakon što je policija tokom vikenda sprovela više racija u tom mestu.

Ben Gvir je stigao pod teškom pratnjom policije, koja je na kamenovanje odgovorila suzavcem i hapšenjem više osoba, navodi Ynet.

Policija još nije saopštila tačan broj privedenih.

Pod jakim obezbeđenjem, Ben Gvir je novinarima poručio da ga kamenice ne plaše i da će nastaviti da posećuje selo.

Video-snimci koje je objavila televizija Kanal 12 prikazuju sukobe policije i meštana dok ministar razgovara sa jednim muškarcem u tradicionalnoj arapskoj nošnji.

Policija je juče uhapsila troje meštana osumnjičenih za paljenje i oštećenje automobila u obližnjim jevrejskim naseljima, što je, prema navodima policije, bila "osvetnička akcija" za jednu od racija koje su se dogodile tokom noći u selu.

Tokom proteklog meseca policija je pojačala prisustvo sprovodeći racije u beduinskim selima kako bi suzbila nasilje, krijumčarenje oružja i prekršaje u saobraćaju.

Operacija, nazvana "Novi poredak", izazvala je nezadovoljstvo među meštanima, koji tvrde da racije i kontrolni punktovi na ulazima u sela narušavaju njihova građanska prava.