Od 1. januara 2026. godine u opticaju će se naći kovanice evra sa likom pravoslavnih svetitelja i natpisom na ćirilici.

Od 1. januara 2026. godine, Bugarska će se zvanično pridružiti evrozoni. Bugarska narodna banka je razvila dizajn evra, koji će od 2026. godine postati jedina valuta zemlje.

Foto: Instagram/europeancentralbank

Na kovanicama od 1 i 2 evra biće prikazane dve ličnosti koje zauzimaju posebno mesto u pravoslavlju i bugarskoj istoriji: Sveti Jovan Rilski i Sveti Pajsije Hilandarac.

Na kovanici od 2 evra naći će se Pajsije Hilendarski, koji je imao važnu ulogu u početku bugarskog nacionalnog preporoda u devetnaestom veku.

Sveti Pajsije Hilandarac je jedna od ključnih ličnosti bugarskog nacionalnog preporoda. On se u Bugarskoj smatra duhovnim i narodnim obnoviteljem, a njegov životni i monaški put bio je tesno povezan sa grčkim prostorom.