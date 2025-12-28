Slušaj vest

Od 1. januara 2026. godine u opticaju će se naći kovanice evra sa likom pravoslavnih svetitelja i natpisom na ćirilici.

Od 1. januara 2026. godine, Bugarska će se zvanično pridružiti evrozoni. Bugarska narodna banka je razvila dizajn evra, koji će od 2026. godine postati jedina valuta zemlje.

bugarski evri
Foto: Instagram/europeancentralbank

Na kovanicama od 1 i 2 evra biće prikazane dve ličnosti koje zauzimaju posebno mesto u pravoslavlju i bugarskoj istoriji: Sveti Jovan Rilski i Sveti Pajsije Hilandarac.

Na kovanici od 2 evra naći će se Pajsije Hilendarski, koji je imao važnu ulogu u početku bugarskog nacionalnog preporoda u devetnaestom veku.

Sveti Pajsije Hilandarac je jedna od ključnih ličnosti bugarskog nacionalnog preporoda. On se u Bugarskoj smatra duhovnim i narodnim obnoviteljem, a njegov životni i monaški put bio je tesno povezan sa grčkim prostorom.

Živeo je i delovao na Svetoj gori, pre svega u manastiru Hilandaru, gde je proveo veći deo svog monaškog života.

Bugarska05 AP .jpg
x02 News1 Nenad Kostic.jpg
Bugarska protest
xxx10 EPA Georgi Licovski.jpg