Više od 17 miliona ljudi u Avganistanu ugroženo je zbog akutne nesigurnosti u snabdevanju hranom.

Dojče vele (DW) navodi da klimatska kriza, politička izolacija i smanjenje sredstava za pomoć guraju zemlju sve dublje u humanitarnu katastrofu.

Broj dece, žena i muškaraca koji pate od akutne gladi u Avganistanu se u roku od godinu dana povećao za dodatna tri miliona.

Ukupno gledano, više od 17 miliona ljudi u ovom trenutku ugroženo je zbog konstantne nesigurnosti u snabdevanju hranom, a ima i ozbiljnijih zdravstvenih rizika, poput neuhranjenosti, pa i kod dece.

Svetski program za hranu Ujedinjenih nacija (WFP) upozorava na to u svom najnovijem izveštaju. Neuhranjenost predstavlja opasnost po život, posebno za decu tokom oštrih zimskih meseci.

„Otvoreni smo za saradnju s međunarodnim humanitarnim organizacijama“, poručuje Abdul Latif Nazari, zamenik ministra ekonomije Avganistana pod vlašću talibana. „Ta saradnja, međutim, mora se bazirati na međusobnom poštovanju.“

Nazari ne krivi talibane za trenutnu humanitarnu krizu: „Mnogo smo postigli u protekle četiri godine i želimo zemlju dugoročno ekonomski ojačamo.“

Ekonomski orijentisana spoljna politika?

Kako sami navode, talibani sprovode „ekonomski orijentisanu spoljnu politiku“ i sklopili su sporazume o saradnji sa, između ostalih, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Turskom, Iranom, Kinom, Rusijom i Indijom.

Međutim, još nisu postignuti nikakvi sporazumi s najvažnijim međunarodnim donatorima za humanitarne i razvojne projekte kao pre talibanskog preuzimanja vlasti 2021. godine, posebno sa SAD i Evropskom unijom.

Ti donatori uslovljavaju svoju podršku poštovanjem ljudskih prava, posebno prava žena, i formiranjem inkluzivne vlade u kojoj su zastupljene sve etničke grupe.

Talibani i dalje odbijaju te uslove i sistematski isključuju žene iz obrazovanja, sa tržišta rada i iz javnog života.

Prema rečima ministra ekonomije Latifa Nazarija, koji inače ima doktorat iz političkih nauka, centralni cilj talibana jeste podsticanje domaće proizvodnje i zapošljavanja, te jačanje privrede izvozom organskih poljoprivrednih proizvoda.

Nazari upozorenja Svetskog programa za hranu UN o nadolazećim zimskim mesecima tumači kao prognozu: „Zimski meseci su izazovni u svim zemljama s izrazito poljoprivrednim ekonomijama, jer hrana postaje oskudna. Ako ove godine bude dovoljno padavina, sledeće godine možemo očekivati dobru žetvu.“

Klimatska kriza pogoršava krizu u Avganistanu

Humanitarna situacija u Avganistanu dramatično je pogoršana zbog klimatskih promena. Česte suše, ekstremni talasi toplote, poplave i nepredvidljivi vremenski događaji ozbiljno su uticali na poljoprivrednu proizvodnju. Pogođeno je oko 40 miliona ljudi, od kojih više od 80 odsto direktno zavisi od poljoprivrede.

Propadanje useva (i posledično žetve), kao i gubitak stoke, pogoršavaju glad i siromaštvo, posebno u ruralnim područjima. Prema međunarodnim organizacijama, Avganistan je među onim zemljama koje su najteže pogođene posledicama klimatskih promena u svetu, uprkos vrlo malom doprinosu globalnim emisijama gasova koji izazivaju efekat staklene bašte.

Prema podacima UN, prosečni prihod domaćinstva u poslednjih godinu dana opao je za dodatnih 13 odsto. Veliki deo stanovništva više ne može da preživi samo od sopstvenih ekonomskih resursa.

Ekonomski stručnjaci poput Kaisa Mohamadija, bivšeg predavača na Univerzitetu Kardan u Kabulu, na talibanske ekonomske planove gledaju generalno pozitivno, ali ističu da je malo verovatno da će se situacija značajnije poboljšati u kratkom roku, u sledećih pet do sedam godina.

Zemlja i njeni stanovnici zato ostaju dramatično zavisni od humanitarne pomoći.

„Više od 75 odsto stanovništva živi ispod granice siromaštva“, kaže Mohamadi za DW. „Istovremeno, Avganistan mora da primi milione ljudi koji su se vratili u domovinu praznih ruku. Mnogi od njih su beskućnici, neuhranjeni su i nemaju pristup medicinskoj nezi.“

Oko tri miliona izbeglica se vratilo

Od sredine 2023. gotovo tri miliona avganistanskih izbeglica prisiljeno je da se vrati u domovinu.

Prema zvaničnim podacima, susedni Pakistan i Iran deportovali su u Avganistan oko 1,4 miliona, odnosno 1,6 miliona ljudi.

Mnogi povratnici vraćaju se u zemlju kojoj nedostaju i osnovne potrepštine i realni izgledi za budućnost.

I dok kriza nastavlja da se pogoršava, međunarodna humanitarna pomoć Avganistanu se smanjuje.

„Moramo stati uz narod Avganistana koji zavisi od osnovne pomoći i primeniti proverena rešenja kako bismo omogućili oporavak s nadom, dostojanstvom i perspektivama“, naglašava Džon Ajlif, direktor WFP u Avganistanu, u nedavnom izvešću Svetskog programa za hranu UN.

Međutim, prvi put u posljednjih nekoliko decenija WFP ne može da pokrene sveobuhvatan zimski program pomoći i da istovremeno proširi hitnu pomoć i podršku u snabdevanju hranom širom zemlje.