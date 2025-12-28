Slušaj vest

Jaka snežna oluja izazvala je potpuni kolaps u Primorskim Alpima, u italijanskom regionu Pijemont.

Društvene mreže su preplavljene neverovatnim snimcima koji prikazuju zgrade i automobile potpuno zatrpane snegom, dok lokalne službe upozoravaju na blokirane puteve i visok rizik od lavina.

Tri metra snega

Za samo 24 sata, u nekim područjima palo je i do metar i po novog snega, čime je ukupna visina snežnog pokrivača na većim nadmorskim visinama dostigla neverovatna tri metra.

Scene sa zemlje su dramatične - automobili su bukvalno nestali pod nanosima, a stanovnici, prema lokalnim medijima, primorani su da kopaju tunele kako bi uopšte stigli do ulaznih vrata svojih domova.

Čuveno skijalište zatrpano

Jedno od najteže pogođenih mesta je čuveno skijalište Prato Nevoso, koje se nalazi na nadmorskoj visini od 1.480 metara, koje je bukvalno nestalo pod snežnim pokrivačem nakon više od 48 sati neprekidnih padavina. Svi pristupni putevi tom području ostaju blokirani, a situacija je i dalje veoma ozbiljna.