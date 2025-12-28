Slušaj vest

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da je Ukrajina spremna da povuče teško naurožane jedinice iz delova Donbasa koje još kontroliše, ali isključivo ukoliko Rusija učini isto, kako bi se uspostavila demilitarizovana zona u okviru mogućeg mirovnog sporazuma.

Prema navodima lista, Zelenski je govorio o detaljima nacrta mirovnog plana od 20 tačaka, koji je dodatno razrađen sa Sjedinjenim Američkim Državama tokom razgovora održanih na Floridi. On je naglasio da bi svako povlačenje vojske zahtevalo direktne razgovore sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, kao i da bi konačni sporazum morao da bude potvrđen na referendumu u Ukrajini.

Zelenski je poručio da bi, ukoliko dođe do referenduma, ceo dokument morao da bude stavljen na izjašnjavanje građana, a ne samo pojedini delovi koji se odnose na slobodne ili demilitarizovane ekonomske zone. Kako navodi FT, ukrajinski predsednik sada čeka odgovor Moskve, dok obe strane i dalje imaju suprotstavljene stavove o ključnim tačkama za okončanje rata.

Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je u međuvremenu da Moskva očekuje da njeni najtvrđi zahtevi budu osnova eventualnih mirovnih pregovora, uz poruku da ruske snage nastavljaju napredovanje na frontu.