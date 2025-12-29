Slušaj vest

Političke stranke u Tajlandu su danas registrovale svoje kandidate za premijera, čime je nezvanično počela kampanja za opšte izbore 8. februara.

Premijer Anutin Čarnvirakul je početkom decembra raspustio parlament kako bi raspisao prevremene izbore, nakon što je glavna opoziciona stranka najavila zahtev za glasanje o nepoverenju vladi, zbog ustavnih promena.

Raspisivanje novih izbora, međutim, omogućava Anutinu i njegovoj stranci Bhumdžaitai da eventualno povećaju broj svojih predstavnika u Predstavničkom domu kako bi učvrstili vladu.

Birači će istovremeno glasati na referendumu da li žele novi ustav, potez koji promovišu progresivne stranke tvrdnjom da su trenutna ovlašćenja birokratije i neizabranih tela - nedemokratska.

Sukob konzervativne i progresivne Narodne stranke

Izbori se smatraju prvenstveno sukobom Anutinove konzervativne stranke i progresivne Narodne stranke, koja je pod drugim imenom i vođstvom osvojila najveći broj mesta u Predstavničkom domu na izborima 2023. godine. Na kraju su je konzervativni poslanici blokirali kada su pokušali da formiraju vladu.

Populistička stranka Feu Taj, koju podržava milijarder i bivši premijer Taksin Šinavatra, još je jedna od glavnih kandidata. Preuzela je vlast nakon izbora 2023. godine, kada su napori Narodne stranke bili osujećeni. Taksin ostaje dominantna figura iza Feu Taja iako služi zatvorsku kaznu zbog korupcije i zloupotrebe položaja.

Anutin je na funkciji bio samo tri meseca nakon što je sud naredio smenu njegove prethodnice, Taksinove ćerke Paetongtarn Šinavatre.

Anutinova vlada je doživela pad popularnosti nakon smrtonosnih poplava na jugu Tajlanda i skandala u koje je upleteno nekoliko zvaničnika i poslovnih ličnosti.

Izborna komisija je saopštila da se 68 ljudi iz 32 stranke registrovalo kao kandidati za premijera, dok se 1.502 ljudi iz 52 stranke kandiduju kao kandidati sa "partijskih lista", koji osvajaju mesta prema proporcionalnom udelu u glasovima svake stranke.

Anutin je pobedio na septembarskim izborima za premijera uz podršku Narodne stranke, u zamenu za obećanje da će raspustiti parlament u roku od četiri meseca i organizovati referendum o izradi novog ustava.