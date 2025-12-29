Slušaj vest

Američki mirovni plan za Ukrajinu predviđa mogućnost da se Kijev pridruži Evropskoj uniji, ali prema oceni francuskog profesora političkih nauka Kristijana Lekena, objavljenoj u listu Mond, taj deo plana nema dovoljno kredibiliteta kada je reč o realnim uslovima i rokovima pristupanja.

Leken navodi da je neizvesna sudbina mirovnog plana od 20 tačaka koji je predstavio ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, dok Rusija poručuje da plan razmatra, ali istovremeno ukazuje da sadrži neprihvatljive zahteve. Posebnu pažnju evropskih lidera privlači tačka prema kojoj bi Ukrajina postala članica EU u jasno definisanom vremenskom okviru, uz brz pristup jedinstvenom tržištu.

Prema Lekenu, iako ta ideja politički potvrđuje da je budućnost Ukrajine u EU – što je važno zbog nemogućnosti članstva u NATO – najave Zelenskog o mogućem članstvu već 2027. ili 2028. godine su nerealne. Proces proširenja EU ne dopušta unapred određene datume, jer zavisi od tempa usklađivanja zakonodavstva i saglasnosti svih država članica.

Kao primer navodi Crnu Goru, koja je pregovore započela 2012. godine i tek nakon više od decenije i dalje prolazi kroz složen proces. Članstvo, podseća Leken, zahteva jednoglasnu podršku svih 27 članica EU, odobrenje Evropskog parlamenta i ratifikaciju u svakoj državi, što čini brze rokove za Ukrajinu malo verovatnim.