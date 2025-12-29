U SARADNJI SA NEMAČKOM

Britanske vlasti saopštile su danas da su potpisale zajednički ugovor sa Nemačkom vredan 52 miliona funti (60 miliona evra) za nabavku naprednih pokretnih artiljerijskih sistema.

Kako je prenela britanska agencija Rojters, ti sistemi se postavljaju na oklopna vozila, sposobni su za dejstvo u pokretu, a pogađaju ciljeve udaljene i više od 70 kilometara.

Sistem proizvode francusko-nemačka odbrambena grupa KNDS i nemački Rajnmetal.

Taj sistem gledano u celini, može da ispali osam šaržera u pokretu, u veoma kratkom vremenskom roku, a radi sa dva člana posade i prelazi 700 kilometara bez dopune goriva, navodi se u saopštenju.