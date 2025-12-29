Slušaj vest

Britanske vlasti saopštile su danas da su potpisale zajednički ugovor sa Nemačkom vredan 52 miliona funti (60 miliona evra) za nabavku naprednih pokretnih artiljerijskih sistema.

Kako je prenela britanska agencija Rojters, ti sistemi se postavljaju na oklopna vozila, sposobni su za dejstvo u pokretu, a pogađaju ciljeve udaljene i više od 70 kilometara.

Sistem proizvode francusko-nemačka odbrambena grupa KNDS i nemački Rajnmetal.

Taj sistem gledano u celini, može da ispali osam šaržera u pokretu, u veoma kratkom vremenskom roku, a radi sa dva člana posade i prelazi 700 kilometara bez dopune goriva, navodi se u saopštenju.

(Kurir.rs/Beta)

Ne propustitePlanetaVELIKA BRITANIJA SE VRAĆA U ERAZMUS PLUS PROGRAM: Sklopljen sporazum sa EU
zastave-epa-olivier-hoslet01.jpg
PlanetaAPOKALIPTIČNI PRIZOR U BRITANIJI, RUŽIČASTA MAGLA ZAPANJILA PROLAZNIKE! "Izgleda kao da trčim kroz šećernu vunu!" (FOTO/VIDEO)
Magla 323.jpg
PlanetaOSRAMOĆENI BIVŠI PRINC LEŽI PREKO KRILA DEVOJAKA: Objavljena nova kompromitujuća fotografija iz Epstajnovih dokumenata, evo u čijem je društvu! (FOTO)
Gislejn Maksvel
PlanetaFILIP (49) SA PETORICOM MUŠKARACA IZVRŠIO 56 SEKSUALNIH ZLOČINA NAD SUPRUGOM! Horor u braku trajao 13 GODINA: Monstruozna optužnica! (FOTO)
profimedia-0944613061.jpg