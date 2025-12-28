Slušaj vest

Tragedija je pogodila italijanski grad Kampobaso, gde su petnaestogodišnja devojčica i njena majka preminule u roku od nekoliko sati, dok je otac hospitalizovan.

Sumnja se na trovanje hranom nakon božićne večere, a tužioci su pokrenuli istragu kako bi utvrdili tačan uzrok smrti, izveštava Korijere dela Sera.

Petnaestogodišnja Sara Di Vita preminula je u subotu uveče u bolnici Kardareli u Kampobasu. Samo nekoliko sati kasnije, u nedelju ujutru, njena pedesetogodišnja majka Antonela Di Jelsi takođe je preminula u istoj bolnici.

Njen suprug i otac devojčice, Đani Di Vita (55), takođe se leči zbog teških simptoma. Porodica, koja živi u Pjetrakateli, danima se nije osećala dobro i navodno je dva puta slata kući iz hitne pomoći jer situacija nije delovala ozbiljno.

Međutim, u subotu popodne njihovo stanje se drastično pogoršalo.

Ponovo su potražili medicinsku pomoć zbog nepodnošljivih bolova. Sara i njen otac su hitno prebačeni na jedinicu intenzivne nege, dok je majka smeštena na odeljenje interne medicine.

Nažalost, za mladu učenicu Klasične gimnazije bilo je prekasno i preminula je oko 22:30. Jedini član porodice koji nije pokazivao nikakve simptome bila je dvadesetogodišnja ćerka.

Istraga se fokusira na božićnu večeru

Prema početnim informacijama, sumnja se da je uzrok tragedije večera na Badnje veče, koja se sastojala od ribe, morskih plodova i dagnji. Istražitelje zbunjuje činjenica da su na večeri bili i drugi gosti koji nisu osećali nikakvu nelagodnost.

Tužilaštvo Kampobasa naložilo je obdukciju tela majke i ćerke kako bi se razjasnilo da li je smrt uzrokovana trovanjem, teškom alergijskom reakcijom ili nečim drugim. Slučaj istražuje Mobilna policijska jedinica.

Vest je šokirala stanovnike Pjetrakatele, gde je porodica Di Vita veoma poznata. Otac Đani, po profesiji računovođa, bio je dugogodišnji odbornik i gradonačelnik.