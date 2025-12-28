Slušaj vest

Ukrajinske snage dronova izvele su ciljani noćni napad na ruski vojni objekat u selu Berđanske, u Donjeckoj oblasti, pri čemu je prema njihovim tvrdnjama neutralisano više od 120 ljudi među elitnim ruskim GRU trupama.

Prema ukrajinskoj vojnoj obaveštajnoj službi, napad je izvela 1. Odvojena centrala snaga bespilotnih sistema (SBS), ranije poznata kao 14. Odvojeni puk.

Napad je potvrdio komandant SBS-a Robert Brovdi, koji je na društvenim mrežama podelio snimke i detalje operacije 28. decembra.

Napad se dogodio tokom noći 26. decembra i bio je usmeren na privremeno mesto raspoređivanja i komandni centar 14. Brigrade za specijalne namene GRU, ruske vojne obaveštajne službe.

Prema Brovdiju, najmanje 51 ruski vojnik je potvrđeno poginuo, a 74 ranjeno. Tačan broj nestalih ili onih zatrpanih ruševinama još nije saopšten.

U operaciji su korišćeni ukrajinski dronovi FP-1 i FP-2. Prema projektu otvorenih izvora "Kyber Boroshno"“, pogođeno je pet zasebnih objekata, pri čemu je jedan od njih napadnut dva puta. Lokacija je navodno služila kao komandni i koordinacioni centar brigade.

Uništena jedinica bila je stacionirana u Usurijsku u Rusiji i deo je elitnih ruskih snaga zaduženih za izviđanje i specijalne operacije.