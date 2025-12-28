Slušaj vest

Dva ukrajinska komandanta brigada su smenjena nakon što je pad Siverska otkrio sistematsko falsifikovanje izveštaja na frontu.

Zbog lažnih informacija da su položaji obezbeđeni, kada su u stvari bili prazni, ruske snage su zauzele ovaj strateški važan grad u severnom Donjeckom regionu uz minimalan otpor.

Smenjeni komandanti i lažni izveštaji

Pukovnik Oleksij Konoval, komandant 54. odvojene mehanizovane brigade, koja je bila direktno odgovorna za odbranu Siverska, razrešen je dužnosti. Sudbina pukovnika Volodimira Poteškina, komandanta 10. odvojene brdsko-jurišne brigade stacionirane južno od grada, takođe je neizvesna.

Trenutno je na lečenju, ali izvori kažu da će verovatno biti smenjen čim se vrati na dužnost.

Smene su usledile nakon što je istraga utvrdila da su oba komandanta sistematski slala lažne izveštaje višim komandama.

U njima su tvrdili da drže položaje u svojim zonama odgovornosti, iako su ih vojnici odavno napustili. „Laž je razotkrivena tokom brzog gubitka celog grada“, izveštava Ukrajinska pravda, podsećajući da je Rusija još 12. decembra proglasila zauzimanje Siverska.

Obmana na najvišem nivou

Prema izvorima, 11. armijski korpus, koji je imao operativnu komandu nad ovim brigadama, u potpunosti je poverovao izveštajima. Iako su inspektori iz korpusa redovno posećivali jedinice, nisu otkrili nikakve nepravilnosti jer su pravi problemi „stalno prikrivani“, objasnili su izvori portala.

Zbog ovog debakla, Istočna grupa snaga je uklonila ceo 11. korpus i njegovog komandanta, brigadnog generala Serhija Sirčenka, iz upravljanja situacijom u Siversku.

Za ovaj sektor je formirana nova taktička grupa „Soledar“, koju je predvodio brigadni general Denis Majstrenko, bivši komandant 54. brigade.

Bes u vrhu vojske i „video sa zastavom“

Izvori kažu da je komandant Istočne grupe, brigadni general Dmitro Bratiško, bio besan nakon što je saznao za gubitak grada i zahtevao da se po svaku cenu podigne ukrajinska zastava iznad delimično okupiranog Siverska. Zastava je na kraju dostavljena dronovima FPV-a - koji trenutno nestaju - do zgrade železničke stanice. „Sve je to urađeno da bi se napravio 'video sa zastavom' i udovoljilo komandantu Istočne grupe“, navodi se u izveštaju.