Meteorolozi upozoravaju da bi Evropa trebalo da se pripremi na ozbiljne mrazeve. Sa novom godinom stiže zver sa istoka i doneće značajno zahlađenje. Na nekim mestima će čak padati sneg neprekidno 96 sati.

Zver sa istoka okovala Evropu

Vreme u delu Evrope će se sa dolaskom nove godine znatno promeniti, i to zbog zveri sa istoka koja treba da donese veliko zahlađenje.

- Britanija se priprema za zver sa istoka i 96 sati neprekidnog snega - naveo je portal Expres pozivajući se na britanske meteorološke stanice.

Meteorolozi najavili sneg i mraz prve nedelje 2026.

Britanija, međutim, neće biti jedina evropska zemlja gde će sa dolaskom nove godine doći do zahlađenja. Promena vremena će nastupiti i u Češkoj. Češki Hidrometeorološki zavod upozorio je da će naredni dani biti u znaku zime i snega.

- Na planinama će već od utorka vreme biti izrazito zimsko sa celodnevnim mrazevima, a oko Nove godine će i više duvati vetar. Mogu se očekivati i tipične zimske pojave kao što su snežni nanosi ili eventualno smetovi. I prva nedelja 2026. godine će verovatno biti u sličnom duhu. Temperature ispod proseka (u nekim danima nisu isključeni ni celodnevni mrazevi u svim predelima) i prilično čest sneg - naveli su meteorolozi.

