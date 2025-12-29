Slušaj vest

Meteorolozi upozoravaju da bi Evropa trebalo da se pripremi na ozbiljne mrazeve. Sa novom godinom stiže zver sa istoka i doneće značajno zahlađenje. Na nekim mestima će čak padati sneg neprekidno 96 sati.

Foto: Shutterstock

Zver sa istoka okovala Evropu

Vreme u delu Evrope će se sa dolaskom nove godine znatno promeniti, i to zbog zveri sa istoka koja treba da donese veliko zahlađenje.

- Britanija se priprema za zver sa istoka i 96 sati neprekidnog snega - naveo je portal Expres pozivajući se na britanske meteorološke stanice.

Foto: Shutterstock

Meteorolozi najavili sneg i mraz prve nedelje 2026.

Britanija, međutim, neće biti jedina evropska zemlja gde će sa dolaskom nove godine doći do zahlađenja. Promena vremena će nastupiti i u Češkoj. Češki Hidrometeorološki zavod upozorio je da će naredni dani biti u znaku zime i snega.