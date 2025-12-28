Zvaničan nalog ambasasde Rusije u Keniji objavila je šokantan video snimak napravljen očigledno uz pomoć veštačke inteligencije - na kojem predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski dobija za "poklon" zatvorske lisice!

Na snimku su Si Đinping, Donald Tramp, Kim Džong Un, Viktor Orban i još neki lideri koji dobijaju "normalne" poklone, dok Zelenski dobija - lisice!

"Božićna sezona je vreme darivanja, kada Rusija vodi računa da svi njeni prijatelji dobiju nešto lepo i da budu dobro i veselo. Što se tiče onih nevaljalih, i oni će dobiti ono što im sledi", piše u saopštenju ruske ambasade.