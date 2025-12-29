LAVINA ZATRPALA NAJMANJE DVE OSOBE: Drama u italijanskim Alpima!
Velika lavina pogodila je Klavijere, u italijanskoj dolini Val di Suza, danas oko 14 časova, u području između uređene staze i slobodnog skijaškog područja. Prema početnim informacijama, najmanje dve osobe su zatrpane u lavini, ali njihovo stanje još nije poznato.
Odmah je pokrenuta velika akcija spasavanja. Na licu mesta su helikopteri i službe hitne pomoći 115 i 118, gorske službe spasavanja sa psima tragačima i karabinjeri skijaši. Navodi se da je nesreću prijavio instruktor skijanja koji se slučajno zatekao u blizini.
Upozorenje na snazi
Nadležne službe su za danas izdale upozorenje na lavinu, sa trećim od pet nivoa opasnosti („značajna opasnost“) za područja iznad 2.000 metara nadmorske visine. Ispod te visine, opasnost se procenjuje kao „umerena“, odnosno kao opasnost drugog nivoa.
„Obilni sveži sneg, kao i snežni nanosi nanete vetrom, koji su na nekim mestima dostigli određenu debljinu, ostaju delimično nestabilni. Aktivnost spontanih lavina će se smanjiti. Ipak, moguće su spontane lavine srednje i izolovane velike veličine. Takođe, tokom dana, posebno u podnožju stenovitih litica, moguće su vlažne i mokre male lavine i izolovane lavine srednje veličine“, navodi se u zvaničnom saopštenju.
„Samo jedan skijaš na nekim mestima može izazvati lavine, čak i srednje veličine. Opasne tačke se nalaze u područjima blizu grebena, kao i u udubljenjima, jarugama i iza promena nagiba“, dodaju oni.
(Kurir.rs/rainews)